Via per Orio chiusa fino a maggio in direzione centro di Bergamo

La modifica alla viabilità è in vigore dallo scorso luglio, quando è stato posto un semaforo che regola l’accesso degli autobus, gli unici autorizzati. La via per Orio da anni è interessata da una Zona a traffico limitato che consente l’ingresso ai soli residenti e autorizzati (eccetto per la fascia 7.30-9), ma senza telecamere. Ragion per cui, in mancanza di un sanzionamento automatico, pur infrangendo il divieto, parecchi automobilisti passano lo stesso.

La chiusura della via, confermata fino al prossimo 31 maggio, genera ricadute sulla mobilità (ad incidere anche altre chiusure, come quella di via San Bernardino). E non è l’unica limitazione che sta vivendo il quartiere, con il cantiere, aperto da mesi, tra le vie San Giovanni Bosco, Campagnola, Gasparini e Per Orio, lavori promossi dal Comune di Bergamo per realizzare una nuova piazza, che dopo i ritardi e disagi per residenti e commercianti, dovrebbero chiudersi a febbraio. Difficoltà ci sono anche entrando nel quartiere da via Don Bosco, con un percorso a zig zag tra le reti di cantiere nel trafficato svincolo.