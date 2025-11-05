Cronaca / Bergamo Città
Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio
VIABILITÀ . La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Entro l’inverno la chiusura del passaggio a livello.
Largo ai binari della nuova linea ferroviaria per Orio al Serio a Boccaleone. Con l’apertura di un nuovo cantiere nel cuore del quartiere, è entrata nel vivo la fase di ampliamento della sede ferroviaria tra il ponte della circonvallazione e il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. L’intervento è necessario per accogliere i due nuovi binari che a partire da fine 2026 (salvo ritardi) collegheranno la stazione ferroviaria di Bergamo all’aeroporto.
Nuova viabilità in via Rovelli
Contestualmente all’avvio del cantiere, è cambiata anche la viabilità: il tratto di via Rovelli compreso tra via Tolstoj e il passaggio a livello è stato trasformato in senso unico, con un dimezzamento della carreggiata e la possibilità di procedere solo in direzione del centro cittadino. La modifica resterà in vigore fino a gennaio 2026, come comunicato da Rfi. Il restringimento della sede stradale ha comportato inevitabili variazioni alla circolazione in tutta la zona: chi proviene dal centro e intende dirigersi verso Seriate, all’altezza di via Tolstoj è ora obbligato a svoltare a sinistra, imboccare via Clementina e poi reimmettersi su via Borgo Palazzo.
Come evitare il traffico
Per evitare di appesantire troppo quella strada, è possibile svoltare a sinistra sotto il ponte della circonvallazione e procedere verso il semaforo che incrocia Borgo Palazzo. Per chi invece arriva da via Monte Cornagera, l’accesso a via Rovelli è consentito solo svoltando a destra.
Via il passaggio a livello: arriva il sottopasso
La chiusura del passaggio a livello, inizialmente prevista per la fine del 2024, ha subito ritardi e slittamenti nel corso dell’anno, ma ora i lavori della nuova viabilità sono in stato avanzato
Per Boccaleone si tratta di una piccola grande rivoluzione. È probabile infatti che la viabilità non torni più come prima. A partire da gennaio, o comunque entro l’inverno, è prevista la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Pizzo Recastello, che sarà sostituito da un nuovo sottopasso che collegherà via Rovelli con l’area della Fiera. I lavori per il sottopasso e per le nuove strade che ridisegneranno il primo tratto di via Lunga sono già in corso. La chiusura del passaggio a livello, inizialmente prevista per la fine del 2024, ha subito ritardi e slittamenti nel corso dell’anno, ma ora i lavori della nuova viabilità sono in stato avanzato. «L’istituzione del senso unico in via Rovelli – confermano da Rfi – si è resa necessaria per permettere lo spostamento a nord della strada, condizione indispensabile per l’allargamento della sede ferroviaria destinata al collegamento con Orio. L’intervento durerà fino a fine gennaio 2026». E presto lungo quel tratto entreranno nel vivo anche i lavori di costruzione della nuova passerella ciclopedonale che sostituirà quella demolita a gennaio.
