Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio

Largo ai binari della nuova linea ferroviaria per Orio al Serio a Boccaleone. Con l’apertura di un nuovo cantiere nel cuore del quartiere, è entrata nel vivo la fase di ampliamento della sede ferroviaria tra il ponte della circonvallazione e il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. L’intervento è necessario per accogliere i due nuovi binari che a partire da fine 2026 (salvo ritardi) collegheranno la stazione ferroviaria di Bergamo all’aeroporto.

Nuova viabilità in via Rovelli

Contestualmente all’avvio del cantiere, è cambiata anche la viabilità: il tratto di via Rovelli compreso tra via Tolstoj e il passaggio a livello è stato trasformato in senso unico, con un dimezzamento della carreggiata e la possibilità di procedere solo in direzione del centro cittadino. La modifica resterà in vigore fino a gennaio 2026, come comunicato da Rfi. Il restringimento della sede stradale ha comportato inevitabili variazioni alla circolazione in tutta la zona: chi proviene dal centro e intende dirigersi verso Seriate, all’altezza di via Tolstoj è ora obbligato a svoltare a sinistra, imboccare via Clementina e poi reimmettersi su via Borgo Palazzo.

Code al ponte di Boccaleone

(Foto di Beppe Bedolis)

Come evitare il traffico

Per evitare di appesantire troppo quella strada, è possibile svoltare a sinistra sotto il ponte della circonvallazione e procedere verso il semaforo che incrocia Borgo Palazzo. Per chi invece arriva da via Monte Cornagera, l’accesso a via Rovelli è consentito solo svoltando a destra.

Senso unico in via Rovelli

(Foto di Beppe Bedolis)

Via il passaggio a livello: arriva il sottopasso