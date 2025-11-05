Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 05 Novembre 2025

Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio

VIABILITÀ . La carreggiata è stata ristretta per il cantiere del treno per Orio con ripercussioni in tutto il quartiere. Entro l’inverno la chiusura del passaggio a livello.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore
Il cantiere per il treno e il nuovo senso unico in via Rovelli
Il cantiere per il treno e il nuovo senso unico in via Rovelli
(Foto di Bedolis)

Largo ai binari della nuova linea ferroviaria per Orio al Serio a Boccaleone. Con l’apertura di un nuovo cantiere nel cuore del quartiere, è entrata nel vivo la fase di ampliamento della sede ferroviaria tra il ponte della circonvallazione e il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. L’intervento è necessario per accogliere i due nuovi binari che a partire da fine 2026 (salvo ritardi) collegheranno la stazione ferroviaria di Bergamo all’aeroporto.

Nuova viabilità in via Rovelli

Contestualmente all’avvio del cantiere, è cambiata anche la viabilità: il tratto di via Rovelli compreso tra via Tolstoj e il passaggio a livello è stato trasformato in senso unico, con un dimezzamento della carreggiata e la possibilità di procedere solo in direzione del centro cittadino. La modifica resterà in vigore fino a gennaio 2026, come comunicato da Rfi. Il restringimento della sede stradale ha comportato inevitabili variazioni alla circolazione in tutta la zona: chi proviene dal centro e intende dirigersi verso Seriate, all’altezza di via Tolstoj è ora obbligato a svoltare a sinistra, imboccare via Clementina e poi reimmettersi su via Borgo Palazzo.

Code al ponte di Boccaleone
Code al ponte di Boccaleone
(Foto di Beppe Bedolis)

Come evitare il traffico

Per evitare di appesantire troppo quella strada, è possibile svoltare a sinistra sotto il ponte della circonvallazione e procedere verso il semaforo che incrocia Borgo Palazzo. Per chi invece arriva da via Monte Cornagera, l’accesso a via Rovelli è consentito solo svoltando a destra.

Senso unico in via Rovelli
Senso unico in via Rovelli
(Foto di Beppe Bedolis)

Via il passaggio a livello: arriva il sottopasso

La chiusura del passaggio a livello, inizialmente prevista per la fine del 2024, ha subito ritardi e slittamenti nel corso dell’anno, ma ora i lavori della nuova viabilità sono in stato avanzato

Per Boccaleone si tratta di una piccola grande rivoluzione. È probabile infatti che la viabilità non torni più come prima. A partire da gennaio, o comunque entro l’inverno, è prevista la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Pizzo Recastello, che sarà sostituito da un nuovo sottopasso che collegherà via Rovelli con l’area della Fiera. I lavori per il sottopasso e per le nuove strade che ridisegneranno il primo tratto di via Lunga sono già in corso. La chiusura del passaggio a livello, inizialmente prevista per la fine del 2024, ha subito ritardi e slittamenti nel corso dell’anno, ma ora i lavori della nuova viabilità sono in stato avanzato. «L’istituzione del senso unico in via Rovelli – confermano da Rfi – si è resa necessaria per permettere lo spostamento a nord della strada, condizione indispensabile per l’allargamento della sede ferroviaria destinata al collegamento con Orio. L’intervento durerà fino a fine gennaio 2026». E presto lungo quel tratto entreranno nel vivo anche i lavori di costruzione della nuova passerella ciclopedonale che sostituirà quella demolita a gennaio.

