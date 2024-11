Via Spino, rilievi al mercato per risolvere l’effetto «gruviera»

Compattare il mercato di via Spino per scongiurare quell’effetto che gli ambulanti definiscono «gruviera», creato dalla rinuncia, da parte degli operatori, di una ventina di banchi. E ancora, destinare un’area solo alla vendita della merce usata e, grazie all’ottimizzazione degli spazi, ricavare un parcheggio per le auto, rispondendo così alla carenza di posti della zona.

Si lavora su questi tre filoni a Palazzo Frizzoni, proposte presentate giovedì 7 novembre all’Amministrazione dalle associazioni di categoria Anva-Confesercenti, Fiva-Confcommercio e Comap Bergamo. «Si tratta di un primo incontro, ma è stato positivo, da parte del Comune c’è ascolto», è il commento dei rappresentanti degli operatori. Che lunedì affidavano al nostro giornale più di una preoccupazione rispetto al futuro di via Spino, ex mercato della Malpensata. Al momento sono 120 gli ambulanti presenti, di cui 80 stranieri.

Già da lunedì, le associazioni di categoria a gli uffici inizieranno i primi rilievi in via Spino, per misurare i margini di manovra. «Le proposte presentate sembrano di buon senso, siamo disponibili a ragionare – afferma l’assessore al Commercio Sergio Gandi –. Verificheremo se sono fattibili dal punto di vista tecnico». «Il nostro obiettivo è migliorare il mercato – afferma il vicedirettore Confesercenti Cesare Rossi – risolvendo prima di tutto l’effetto “gruviera”, colmando gli spazi rimasti vuoti. Per farlo si dovrà rivedere l’intera area e le singole postazioni, questo significa che qualcuno dovrà fare qualche rinuncia per il bene del mercato, perché ci saranno spostamenti. Abbiamo trovato molta disponibilità negli uffici comunali, faremo un lavoro a più mani, cercando di trovare una soluzione equilibrata, con il giusto criterio e tutte le accortezze del caso».

«Serve un’attenta ricognizione»