Via XX Settembre, chiude dopo 48 anni Rizzi Gioielli

Il cartello appeso all’ingresso comunica «scontissimi», anche al 40%, per la chiusura definitiva prevista per il 30 ottobre. A tratteggiare la storia della storica gioielleria è Stefania Rizzi, 59 anni, rimasta da sola a gestire la boutique di gioielli di famiglia. «Ho due sorelle gemelle di 54 anni – racconta Stefania – ma Paola lavora a Parigi, sempre nel campo dei gioielli, per il gruppo Lafayette, mentre Alessandra è a Bergamo ed è insegnante. A volte lei mi aiuta, ma gestire il negozio è diventato impegnativo. Mio papà è mancato nel 2020 e mia mamma è ormai molto anziana. Per ciò abbiamo deciso di chiudere».

Pezzi unici e speciali

A dare vita alle collezioni di gioielli creativi del negozio è stato il nonno di Stefania, Sandro, insieme ai genitori di lei, Giovanna e Antonio. «Insieme avevano prelevato la gioielleria della famiglia Quadri, quindi hanno continuato la tradizione dei gioielli in queste mura – ricorda –. Hanno fatto corsi di gemmologia ed è nata tutta l’attività». «La nostra particolarità? Oltre alla gioielleria classica come i “solitari”, diamo vita a pezzi unici ed esclusivi grazie ai nostri orafi e artigiani. Amiamo unire le pietre preziose come diamanti, rubini e zaffiri a pietre dure e semi preziose. Questa unione rende le nostre creazioni uniche e speciali. Diamo anche nuova vita ai gioielli che ci portano i clienti, in base ai loro desideri», racconta Stefania.

«Amiamo unire le pietre preziose come diamanti, rubini e zaffiri a pietre dure e semi preziose. Questa unione rende le nostre creazioni uniche e speciali. Diamo anche nuova vita ai gioielli che ci portano i clienti, in base ai loro desideri» A incidere sulla chiusura del negozio ci sono anche i cambi di abitudini dei cittadini e una difficoltà nel trovare artigiani. «L’acquisto è diventato complicato. Un tempo si entrava in negozio, si sceglieva e si comprava, senza troppe indecisioni. Adesso è raro che la scelta sia immediata. Le persone ci pensano prima di acquistare», racconta. «Abbiamo anche pensato di delegare, di trovare qualcuno a cui insegnare il lavoro così da non dover chiudere il negozio, ma non è stato possibile. Non abbiamo incontrato nessuno a cui lasciare l’attività in sede, anche perché le persone in questo ambito si affidano a chi conoscono e a chi sanno essere in grado di fare un ottimo lavoro, specialmente per quanto riguarda il restyling dei gioielli personali».

Vendite private e e-commerce