C’è chi riapre e c’è chi chiude. Riapre lo storico negozio Cisalfa Sport in via XX Settembre che era chiuso dallo scorso luglio scorso per una maxi ristrutturazione mentre da poco più che una settimana ha chiuso un’altra realtà storica della città: il negozio del brand di moda Luisa Spagnoli in viale Papa Giovanni XXIII. Ma andiamo con ordine: giovedì 31 ottobre Cisalfa group, leader a livello nazionale nella distribuzione di articoli sportivi, inaugura il negozio del centro città dopo una rinfrescata radicale agli interni e alla facciata del palazzo storico: si tratta di un investimento di 1,5 milioni di euro.

L’inaugurazione del negozio è in programma giovedì 31 ottobre alle 10 Il nuovo store si presenta con un design moderno e innovativo, e spazi ridistribuiti e ripensati per far vivere un’esperienza immersiva, più facile e intuitiva ai clienti: oltre 80 i brand presenti. All’inaugurazione del negozio, in programma giovedì 31ottobre alle 10, sarà presente anche l’assessore allo Sport Marcella Messina.

Oltre 750 metri quadrati di negozio

Il layout del negozio è stato ripensato sugli oltre 750 metri quadrati di vendita: quattro piani, escluso il piano interrato che adesso è adibito esclusivamente a magazzino. Il progetto di ristrutturazione ha previsto anche il restauro conservativo della facciata, in collaborazione con la proprietà, oltre ad un intervento di riqualificazione del collegamento pedonale che unisce via XX Settembre a via Zambonate, con l’obiettivo di creare un’estensione del negozio stesso attraverso l’ausilio di ampie vetrate e di ledwall visibili dall’interno dello store, oltre che dalla strada.

Il nuovo store di Cisalfa si presenta con un design moderno: oltre 80 i brand presenti. Il layout del negozio è stato ripensato sugli oltre 750 metri quadrati di vendita L’organizzazione interna è quella dei negozi Cisalfa Sport di ultima concezione (simile a quello del negozio di Curno, ndr): sostenibile, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei consumi e migliorare l’efficientamento energetico. L’illuminazione a led comporta un 50% in meno di consumi mentre il riscaldamento e il condizionamento sono a pompa di calore che, collegati a un sistema di tele-gestione centralizzato, portano a un 5-10% in meno di sprechi in base all’impianto e al negozio.

«Luisa Spagnoli» resta in via XX Settembre