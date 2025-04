Viaggio in bus da Bergamo per l’omaggio a Papa Francesco

Per chi desidera rendere omaggio a Papa Francesco prima dei funerali di sabato 26 aprile c’è la possibilità di recarsi a Roma in autobus, il viaggio è proposto dall’agenzia viaggi Ovet e l’ufficio diocesano pellegrinaggi .

Programma del viaggio

Giovedì 24 aprile

Alle 20.10 (precise) Bergamo – Via Autostrada 30 (ristorante Farina &Co)

Venerdi 25 aprile

Arrivo a Roma prima dell’alba e, seguendo le indicazioni delle autorità locali non dipendenti dall’organizzazione, percorso dei fedeli verso l’Ingresso in Basilica di San Pietro per il passaggio e la preghiera di fronte al corpo di Papa Francesco. Al termine, in base all’afflusso di fedeli, partenza per il ritorno a Bergamo (comunque almeno dopo 9 ore di sosta autista) con arrivo in tarda serata.