Viale Giulio Cesare, collaudo al nuovo ponte: poi si riapre

Se andrà a buon fine, si potrà proseguire con i «dettagli», riaprendo il viale al traffico. Si lavora a spron battuto per non allungare ulteriormente i tempi di cantiere: la fine era prevista per sabato 31 agosto, ma è dei giorni scorsi l’annuncio del Comune della proroga dei provvedimenti viabilistici fino al 10 settembre, con la rassicurazione che la viabilità sarà ripristinata «prima dell’apertura delle scuole, prevista il 12 settembre».

Le chiusure al traffico

Dalla seconda metà di giugno viale Giulio Cesare è chiuso tra via Tito Livio-via Legrenzi (per chi proviene da Monterosso) e via Finardi, per poter demolire l’attuale ponte sul quale si sviluppa il viale stesso e per realizzarne uno nuovo, più largo (in tutto 18,90 metri), sotto il quale passeranno i tram diretti in Valle Brembana. Il tracciato della ex ferrovia passava già sotto viale Giulio Cesare, ma con una larghezza limitata (essendo la ferrovia composta da un solo binario). La T2, invece, avrà una larghezza maggiore in previsione di un doppio binario e dell’affiancamento della ciclabile.