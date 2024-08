Viale Giulio Cesare, teleriscaldamento in ritardo: la fine del cantiere slitta

La conclusione del maxi cantiere (mobile), diviso in tre fasi , era prevista entro il 31 agosto, ma l’ultimo tassello, la posa del teleriscaldamento (che interessa il tratto da piazzale Oberdan all’incrocio tra le vie Lazzaretto e Ghirardelli) e parte della fase denominata «cantiere A2A» ha avuto degli intoppi, spiegano dal Comune, perciò la fine dei lavori è stata prorogata al 15 settembre. Palafrizzoni ha firmato la proroga nei giorni scorsi, dando così il via a una corsa per chiudere il cantiere prima dell’inizio della scuola, il 12 settembre. «L’obiettivo è che i lavori finiscano entro la partenza del nuovo anno scolastico e che la richiesta della proroga resti nei tempi. Credo che riusciremo a concludere il rush finale nei tempi previsti, dal momento che abbiamo concluso la parte più complicata del cantiere e siamo, ora, all’ultimo miglio», dice Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici. Per la proroga del cantiere è stata emessa una nuova ordinanza di regolamentazione della circolazione che, dalle ore 9 di lunedì 19 agosto alle ore 19 del 15 settembre, istituisce alcuni provvedimenti viabilistici per consentire i lavori stradali di estensione del teleriscaldamento in via Ghirardelli, via del Lazzaretto e viale Giulio Cesare.

Le modifiche

Eccoli di seguito: in via del Lazzaretto, nel tratto compreso tra via Crescenzi e viale Giulio Cesare, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e viene istituito il senso unico di marcia in direzione di viale Giulio Cesare. Sempre la medesima ordinanza istituisce, dalle ore 6 del 27 agosto alle ore 18 del 10 settembre (tranne il sabato), in via Fossoli - nel tratto antistante la bocciofila - e in via Marzabotto, direzione via Crescenzi, sul lato destro in corrispondenza dell’intersezione con via Fossoli - il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, negli stalli presenti, per consentire le manovre di immissione, verso destra in via Fossoli e di svolta a sinistra in via Marzabotto, ai mezzi pesanti dell’impresa.