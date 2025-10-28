Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Viale Roma, la pensilina diventa smart: per tre settimane si restringe la strada

IL CANTIERE. Lavori alla fermata degli autobus bus dal 3 al 23 novembre. Nuovi schermi e migliora la comunicazione.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La pensilina che sarà modificata
La pensilina che sarà modificata

Da lunedì si restringe la strada in viale Roma e il limite di velocità scende a 30 chilometri orari. Entreranno in vigore con l’inizio della prossima settimana le nuove modifiche alla viabilità, stabilite nei giorni scorsi da un’ordinanza comunale, per consentire l’avvio di un nuovo cantiere. Si tratta di lavori di Atb per l’ammodernamento e la digitalizzazione della pensilina collocata all’altezza del civico 2 del viale.

Dalle 9 di lunedì e fino alle 19 del 23 novembre, per permettere lo svolgimento delle operazioni, verrà quindi ristretta la carreggiata in direzione viale Papa Giovanni XXIII - con l’introduzione, contestualmente, del limite di velocità a 30 km/h - e sarà vietato il transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori

Il percorso di trasformazione delle fermate degli autobus urbani, lanciato già a giugno, prosegue così il suo cammino nel pieno centro città. Dalle 9 di lunedì e fino alle 19 del 23 novembre, per permettere lo svolgimento delle operazioni, verrà quindi ristretta la carreggiata in direzione viale Papa Giovanni XXIII - con l’introduzione, contestualmente, del limite di velocità a 30 km/h - e sarà vietato il transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori. Il passaggio a piedi verrà deviato a lato dell’area di cantiere grazie alla creazione di un percorso protetto e riservato ai pedoni (sul quale verranno dirottati anche i velocipedi).

Quella di viale Roma è una delle 17 pensiline che rientrano nel piano d’interventi per il rinnovamento tecnologico messo a punto da Atb in collaborazione con il Comune e IGPDecaux, azienda del settore della comunicazione digitale «out of home». Con l’intervento di viale Roma 2 saliranno così a 12 le stazioni che avranno completato l’«upgrade» sulle 17 totali. All’appello mancano solo quelle di Porta Nuova davanti al Cappello d’Oro, di via Angelo Maj (fronte civico 32), piazzale Marconi (altezza stazione dei treni), Colle Aperto e via Frizzoni nei pressi del civico 26.

Con l’intervento di viale Roma 2 saliranno così a 12 le stazioni che avranno completato l’«upgrade» sulle 17 totali

Un programma di aggiornamento che come già spiegato da Atb permetterà di migliorare l’accessibilità all’informazione attraverso l’installazione di nuovi schermi luminosi, rafforzando allo stesso tempo la relazione e la comunicazione con i cittadini, non solo tramite contenuti pubblicitari, ma anche con aggiornamenti in tempo reale sul servizio e su altri interventi di pubblica utilità, come i cantieri in corso in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
tecnologia (generico)
Servizi finanziari
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Atb
comune