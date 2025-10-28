Viale Roma, la pensilina diventa smart: per tre settimane si restringe la strada

Da lunedì si restringe la strada in viale Roma e il limite di velocità scende a 30 chilometri orari. Entreranno in vigore con l’inizio della prossima settimana le nuove modifiche alla viabilità, stabilite nei giorni scorsi da un’ordinanza comunale, per consentire l’avvio di un nuovo cantiere. Si tratta di lavori di Atb per l’ammodernamento e la digitalizzazione della pensilina collocata all’altezza del civico 2 del viale.

Il percorso di trasformazione delle fermate degli autobus urbani, lanciato già a giugno, prosegue così il suo cammino nel pieno centro città. Dalle 9 di lunedì e fino alle 19 del 23 novembre, per permettere lo svolgimento delle operazioni, verrà quindi ristretta la carreggiata in direzione viale Papa Giovanni XXIII - con l’introduzione, contestualmente, del limite di velocità a 30 km/h - e sarà vietato il transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori. Il passaggio a piedi verrà deviato a lato dell’area di cantiere grazie alla creazione di un percorso protetto e riservato ai pedoni (sul quale verranno dirottati anche i velocipedi).