Vigili, 109 in lizza per un posto. «Ne assumeremo 12 nel 2023»

La professione è attrattiva , decisamente. Ed è un bene, visto che nel corso dell’anno le assunzioni non mancheranno. Per un posto da agente di Polizia locale a Bergamo, sono ben 109 gli ammessi alla prova orale . Nei giorni scorsi il Comune ha infatti stilato il calendario per l’esame relativo a un concorso bandito per rafforzare l’organico del comando di via Coghetti: il numero così alto di candidati porterà a diluire l’orale su quattro giornate, tra il 6 e il 15 marzo.