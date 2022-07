Vigili del fuoco: nuova centrale operativa, la parola d’ordine è tecnologia

Ha cominciato nei giorni scorsi le sue attività la rinnovata centrale operativa del comando provinciale di via Codussi dei vigili del fuoco . Un intervento radicale: la vecchia sala operativa, ormai non più all’altezza di un comando come quello di Bergamo, è stata smantellata e, dopo due mesi di lavori, costati 170mila euro, è entrata in funzione quella nuova. La parola chiave è tecnologia : l’informatica la fa da padrona grazie alle nuove tecnologie che consentono di visualizzare, per esempio, tutti i mezzi in servizio direttamente sulla mappa multimediale, grazie al sistema satellitare Gps installato su ogni veicolo dei vigili del fuoco in servizio in provincia.