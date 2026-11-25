Sono circa 300 all’anno gli accessi nei pronto soccorso dell’Asst Papa Giovanni (Bergamo e San Giovanni Bianco) per violenza di genere. A illustrare il dato è stato Roberto Cosentini, direttore dell’Emergenza alta specializzazione dell’Asst Papa Giovanni, cui fanno capo i Ps: «Il numero è abbastanza stabile nel post-Covid. Ciò che fa la differenza è la consapevolezza di chi è vittima e dell’operatore sanitario che l’ascolta».