Violenza di genere, 300 accessi all’anno nei Pronto soccorso dell’ospedale «Papa Giovanni»
LA GIORNATA. Il dato emerso al convegno dell’Asst nella Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre. L’importanza di riconoscere i segnali e fare rete per tutelare le vittime.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Sono circa 300 all’anno gli accessi nei pronto soccorso dell’Asst Papa Giovanni (Bergamo e San Giovanni Bianco) per violenza di genere. A illustrare il dato è stato Roberto Cosentini, direttore dell’Emergenza alta specializzazione dell’Asst Papa Giovanni, cui fanno capo i Ps: «Il numero è abbastanza stabile nel post-Covid. Ciò che fa la differenza è la consapevolezza di chi è vittima e dell’operatore sanitario che l’ascolta».
Se n’è parlato questa mattina (25 novembre) all’Auditorium Parenzan, all’interno di un convegno promosso dall’Asst per fare il punto sulle iniziative messe in atto a tutela delle vittime: «Nessuna istituzione da sola può dare una risposta all’altezza di un fenomeno così complesso – le parole del dg Francesco Locati –. Occorre fare in modo che la comunità sappia riconoscere la violenza e riesca a costruire una rete accessibile ed efficace».
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