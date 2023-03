«Virus sconosciuto, non c’era il manuale con le istruzioni»

Altro che inefficienze e «improvvisazioni», di cui ha parlato il consulente, ora senatore, Andrea Crisanti nella sua relazione. Anzi, di fronte ad una malattia nuova e devastante, «l’Italia ha rappresentato un modello per il mondo per come ha affrontato la pandemia». Lo ha rivendicato a verbale l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, cercando di difendersi, anche se era ancora solo un testimone, da una raffica di domande dei pm di Bergamo e tracciando una linea: su certe scelte l’ultima parola spettava ai tecnici, non ai politici.