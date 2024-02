Ztl attiva o no? Ai nuovi varchi la scritta cambia colore

Dopo il via libera ministeriale, il tradizionale color ambra della scritta «Ztl aperta» e «Ztl chiusa» viene accantonato a favore di colori più «rappresentativi» del divieto, o meno, di accesso. Un tema, quello della difficile lettura dei totem, più volte sollecitato . In particolare dalle opposizioni a Palazzo Frizzoni, davanti al numero di multe staccate dagli occhi elettronici. La novità delle «scritte colorate» viene annunciata dall’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni in risposta ad un’interrogazione presentata da Alessandro Carrara. Che alla Giunta chiede se «non intende incrementare la segnaletica delle Ztl posizionando ulteriori cartelli di avvertimento per ridurre gli “accessi non consentiti” e dunque il numero complessivo di contravvenzioni: nel 2023 98.183 multe, 268 al giorno». Zenoni chiarisce che «il modo in cui vengono segnalate le Ztl è normato dal Codice della strada».

Intanto il Comune, con il braccio operativo di Atb mobilità, sta iniziando ad allestire le nuove telecamere di controllo sugli accessi a Città Alta. Le prime ad accendersi saranno quelle a presidio del parking Fara, ad aprile, ma anche in via Pignolo. Un progetto presentato dalla Giunta nel 2022 che prevede 16 varchi elettronici, principalmente a presidio di Città Alta, con una spesa di 500 mila euro. Metà delle telecamere controlleranno l’uscita dalla Ztl interna (attiva h24) di Bergamo Alta, controllando l’orario di uscita dei mezzi di carico-scarico (altri due varchi saranno attivati per la stessa ragione in via Tasso e Pignolo bassa). Gli altri sei varchi a presidio di Bergamo Alta: in questi giorni i tecnici stanno posizionando nuove telecamere in via Locatelli, all’incrocio con via Brigata Lupi, nuovo varco che, insieme a quello storico di viale Vittorio Emanuele (che sarà spostato alla rotonda della Conca d’oro, per agevolare eventuali manovre a Ztl chiusa) controlleranno gli accessi.