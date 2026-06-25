I pellegrini bergamaschi a Nicea, 1700 anni dopo il Concilio: «Qui il primo segnale di unità della Chiesa»

Nel terzo giorno del pellegrinaggio diocesano in Turchia presieduto dal Vescovo monsignor Francesco Beschi, i 220 fedeli bergamaschi hanno fatto tappa a Iznik, l’antica Nicea, dove 1700 anni fa si celebrò il primo Concilio ecumenico della storia. E sulle sponde del lago, presso le rovine visitate nei mesi scorsi anche da Papa Leone XIV, hanno rinnovato la professione di fede utilizzando il testo consegnato nei libretti del viaggio: un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, compiuto proprio nel luogo che segnò una svolta nella storia del cristianesimo. È stato un momento ricco di significato quello di giovedì 25 giugno nell’ambito del programma proposto da Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi e Ovet sulle orme dei primi cristiani, nella Terra Santa della Chiesa.

il Vescovo e i sacerdoti bergamaschi davanti alla statua di Papa Giovanni XXIII a Istanbul presso la chiesa di Sant’Antonio «Abbiamo voluto inserire questa tappa, pur con una deviazione rispetto all’itinerario normale, ma ci sembrava particolarmente significativa - ha spiegato monsignor Beschi -. Qui i Vescovi hanno cercato di mettere a fuoco ciò che è essenziale della fede cristiana: riconoscere il volto del Padre nella persona del Figlio, Gesù Cristo. Siamo in un luogo dove la Chiesa ha dato il primo segnale di unità. Tutti i cristiani si riconoscono in queste parole. Per questo proclamare insieme la fede qui assume un significato particolare».

Il libretto per la preghiera a Nicea A sottolineare l’importanza della tappa è stato anche don Luca Della Giovanna, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi. «A Nicea, non senza fatica e sofferenza, venne formulata quella professione di fede che sarebbe diventata il primo tassello della dottrina cristiana, qui riassorbiamo e risentiamo la linfa vitale che ha poi generato la storia di tutta la Chiesa».

La Messa nella chiesa di Sant’Antonio di Padova nel quartiere di Galata

L’arrivo ad Ankara