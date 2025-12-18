Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025

Addio a Nadia Savoldelli, insegnante e fondatrice de Il Cerchio di Gesso

IL LUTTO. Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì 18 dicembre la logopedista, molto conosciuta per il suo impegno nel quartiere Pignolo e nella nascita dei circoli dei narratori delle biblioteche di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web
Nadia Savoldelli, presidente de Il
Nadia Savoldelli, presidente de Il

Addio a Nadia Savoldelli, presidente dell’associazione Il Cerchio di Gesso, logopedista al centro Ananda, insegnante e anima instancabile del quartiere di Pignolo. Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì 18 dicembre dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e determinazione.

Figura centrale della vita culturale e sociale cittadina, Nadia ha dedicato l’intera esistenza ai bambini, alla scuola e al territorio. Insegnante alla scuola Locatelli, capace di accendere la fantasia e la curiosità degli alunni, è stata anche una logopedista seria, attenta e profondamente rispettosa dei bisogni di ciascuno. Narratrice sincera e appassionata, ha saputo costruire ponti tra le persone attraverso le storie e la parola.

Insieme al marito Camillo, con cui ha dato vita all’associazione Il Cerchio di Gesso, è stata protagonista di un’esperienza che negli anni ha generato una rete diffusa di narratori e circoli culturali. L’associazione ha ricevuto anche la benemerenza civica, riconoscimento di un lavoro prezioso svolto sul campo, tra la gente, con particolare attenzione ai più piccoli. Nadia è stata una coordinatrice vitale e sempre presente, punto di riferimento anche alla Biblioteca Caversazzi in città.

L’impegno nel circolo dei narratori

«Una grave perdita quella di Nadia Savoldelli per la rete sociale cittadina - dice Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo -: voglio ricordarla per il suo impegno insieme per 7 anni nell’unione tra le generazioni tra i ragazzi per esempio del Patronato San Vincenzo con i Centri anziani del territorio. Insieme abbiamo dato vita per esempio il progetto “La memoria e il domani, ricordi e storie di rinascita dopo il Covid”».

Profondamente innamorata di Pignolo, dove abitava, ha contribuito alla riqualificazione di via Pignolo e a importanti progetti culturali e sociali, tra cui quelli legati al Principe di Napoli, credendo fermamente nel valore del tessuto umano del quartiere.

Da giovedì 18 dicembre, dalle 9, la salma sarà composta alla Casa del Commiato di via Suardi 36 a Bergamo. I funerali si terranno sabato, l’orario sarà comunicato nelle prossime ore. «Perché Nadia era un po’ anche nostra»: così la ricordano in molti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Sociale
famiglia
Arte, cultura, intrattenimento
Letteratura
Politica
Enti locali
Nadia Savoldelli
Il cerchio di Gesso
Biblioteca Caversazzi