Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026
«Amici», lodi a Caterina mentre Opi è ultimo
VISTO IN TV. Nella puntata andata in onda domenica 8 febbraio di Amici bene la performance di Caterina: la sua interpretazione di «Sant’Allegria» di Ornella Vanoni è piaciuta ai giudici. Opi ultimo ma non c’è più la sfida.
Bergamo
Questa volta la classifica ha premiato Caterina Lumina, la cantante 22enne originaria di Bergamo e trapiantata a Minorca, in gara nel talent di Canale 5 «Amici». Nella puntata andata in onda domenica 8 febbraio la sua interpretazione di «Sant’Allegria» di Ornella Vanoni le è valsa i complimenti dei giudici Alex Britti e Ilenia Pastorelli, ma anche l’insoddisfazione della prof Anna Pettinelli che ha dato il via al consueto sipario polemico con Rudy Zerbi.
Complimenti per Caterina
Scaramucce a parte, però, la posizione in graduatoria ha consentito a Caterina, così come al secondo classificato Lorenzo, di presentare il suo inedito ai rappresentanti delle radio. La giovane ha cantato davanti a Filippo Ferraro di Rds, Tamara Donà di Radio Monte Carlo e Rosaria Rollo di Radio Norba. Per la orobico-spagnola, Donà ha sottolineato che un brano riscuote successo «se ha personalità ed è unico: “RoseRovi” è ok». Tanto che Rosaria Rollo si è accodata dicendo: «La tua intensità è molto raffinata e mi piace il modo che hai di fondere questi mondi musicali che sembrerebbero diversi, invece tu ci riesci con abilità».
Opi ultimo
L’altro bergamasco in gara ad «Amici», Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, ha proposto «Come mi pare». È arrivato ultimo, però è cambiato il regolamento e questo non significa più andare in sfida per restare nel programma di Maria De Filippi: gli è solo preclusa nella puntata la possibilità di essere ammesso al serale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA