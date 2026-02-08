«Amici», lodi a Caterina mentre Opi è ultimo

Questa volta la classifica ha premiato Caterina Lumina, la cantante 22enne originaria di Bergamo e trapiantata a Minorca, in gara nel talent di Canale 5 «Amici». Nella puntata andata in onda domenica 8 febbraio la sua interpretazione di «Sant’Allegria» di Ornella Vanoni le è valsa i complimenti dei giudici Alex Britti e Ilenia Pastorelli , ma anche l’insoddisfazione della prof Anna Pettinelli che ha dato il via al consueto sipario polemico con Rudy Zerbi.

Complimenti per Caterina

Scaramucce a parte, però, la posizione in graduatoria ha consentito a Caterina, così come al secondo classificato Lorenzo, di presentare il suo inedito ai rappresentanti delle radio. La giovane ha cantato davanti a Filippo Ferraro di Rds, Tamara Donà di Radio Monte Carlo e Rosaria Rollo di Radio Norba. Per la orobico-spagnola, Donà ha sottolineato che un brano riscuote successo «se ha personalità ed è unico: “RoseRovi” è ok». Tanto che Rosaria Rollo si è accodata dicendo: «La tua intensità è molto raffinata e mi piace il modo che hai di fondere questi mondi musicali che sembrerebbero diversi, invece tu ci riesci con abilità».