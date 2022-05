«Amici», vince il cantante Luigi. Super ospite Sofia Goggia

La sciatrice bergamasca Sofia Goggia (oro olimpico nel 2018 e argento a Pechino 2022) è stata protagonista della finale del talent «Amici» domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5. La campionessa olimpica è stata una delle super ospiti ed è intervenuta per dare il proprio incoraggiamento ai ragazzi in gara ma soprattutto per nominare Maria De Filippi «ambassador» delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «So che sei una grande sportiva – le ha detto –, sei un’eccellenza italiana e soprattutto sei amata da tutti ed è per questo che ti nomino “ambassador” dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026».