Aspiranti maghi, da Bergamo al reality-talent su Rai 2

Il mondo della magia è pronto a conquistare il palinsesto di Rai 2 con un nuovo programma tutto ispirato a maghi e incantesimi. «Voglio essere un mago» è infatti il nuovo reality talent che andrà in onda da stasera per cinque prime serate e che avrà come protagonisti 12 maghetti provenienti da tutta Italia, di un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Tra i partecipanti ci sarà anche una bergamasca, la 14enne Matilde Carioli di Bergamo. «Sono una ragazza molto testarda, devo sempre ottenere ciò che voglio, sono permalosa e a volte lunatica – racconta Matilde nel suo video di presentazione –. Gioco a basket, sono il playmaker della squadra e sono la leader. Ho praticato ginnastica artistica e ho lavorato molto per raggiungere il mio obiettivo più importante: diventare campionessa italiana, un sogno conquistato nel 2016. La mia passione per la magia è nata da piccolina con mio padre, grazie a lui mi sono infatti appassionata a questo mondo».

Nel talent, gli «apprendisti» stregoni saranno divisi in tre casate - rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu -, studieranno e perfezioneranno le arti magiche con professionisti dell’illusione, si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura. Solo alcuni di loro conquisteranno il diploma di mago e il migliore si aggiudicherà una bacchetta d’oro.