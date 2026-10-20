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Cronaca / Bergamo Città Martedì 20 Ottobre 2026

Catene social che annunciano scontri: nessun fondamento. Le forze dell’ordine monitorano

IL CHIARIMENTO. In queste ore stanno girando freneticamente sui social messaggi che annunciano scontri e violenze in luoghi sensibili in alcune città del Nord Italia e anche a Bergamo, ma si tratta di allarmi ingiustificati.

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Redazione Web
Redazione Web
Catene social che annunciano scontri: nessun fondamento. Le forze dell’ordine monitorano
Una delle tante chat che stanno girando e che non hanno alcun fondamento

Bergamo

Messaggi allarmanti che annunciano scontri e violenze in luoghi specifici della città, nelle scuole o sui mezzi pubblici girano vorticosamente su chat e gruppi whatsapp da diverse ore. Un tam tam social che alimenta la paura tra i cittadini e gli studenti, ma che non ha alcun fondamento reale. La polizia postale sospetta che dietro la diffusione massiccia di questi messaggi ci siano profili falsi generati artificialmente con l’intelligenza artificiale per creare disordine sociale.

Allarmi infondati, le forze dell’ordine monitorano

Le forze dell’ordine, anche a Bergamo, stanno comunque verificando e tenendo monitorato il web, i canali Telegram e Whatsapp per avere un quadro esaustivo di che cosa si muove online. Per ora non è stato riscontrato alcun fondamento ai proclami allarmistici, ma per precauzione, anche alla luce dei fatti avvenuti negli scorsi giorni, presidiano con maggiore attenzione i luoghi sensibili, scuole, stazioni e mezzi pubblici..

I consigli da seguire

Ecco alcuni consigli da seguire in questi casi, per evitare anche di fomentare e estendere l’allarme: evitare di inoltrare messaggi allarmistici se non provengono da fonti giornalistiche verificate o comunicati ufficiali delle forze dell’ordine o dei presidi; verificare sempre la fonte, controllando se la notizia è riportata dai principali quotidiani nazionali o locali. Mantenere la calma: le scuole e le zone sensibili sono monitorate e presidiate dalle forze dell’ordine a scopo preventivo.

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