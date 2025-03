Chiamamifaro si salva in extremis, continua l’avventura ad «Amici»

La prima esibizione non convince la giuria

La prima esibizione della cantante orobica è stata durante l’ultima sfida della seconda manche, in cui la squadra di allievi guidata dai professori Zerbi e Celentano si è «scontrata» contro il team capitanato da Pettinelli e Lettieri. Il brano scelto, l’immortale «Iris» resa celebre nel 1998 dai Goo Goo Dolls, è stato eseguito da Chiamamifaro rimodulando la strofa in modo da evitare i bassi poco in linea con la tonalità dell’artista, per poi tornare ad un’esecuzione più fedele in un ritornello impreziosito dall’accompagnamento al pianoforte. La prova, seppur di alto livello, non ha convinto la giuria composta da Malgioglio, Amadeus e D’Amario, con il solo ex conduttore Sanremese a preferire l’esibizione di Angelica a quella della ballerina Francesca. La sfida viene vinta dalla squadra Pettinelli-Lettieri e le due prof decidono di mandare al ballottaggio di fine manche Alessia, Chiara e Chiamamifaro della squadra avversaria.