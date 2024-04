Davide Locatelli e i giovani talenti: musica al Serassi per solidarietà

Fervono a Paladina i preparativi per allestire la terza edizione di Arte sport pace e solidarietà, che andrà in scena al Teatro Serassi di Villa d’Almé sabato 4 maggio 2024 alle 20,30. È una iniziativa benefica che vede il coinvolgimento di ben sedici associazioni di carattere culturale, sportivo e sanitario presenti sul territorio di Paladina e paesi vicini. L’organizzazione e la direzione artistica sono curate dal maestro Claudio Locatelli, presidente dell’associazione «Nel mondo del mondo della musica». L’evento, si propone di raccogliere fondi a favore della Comunità Don Milani Patronato San Vincenzo di Sorisole, che accoglie e accompagna adolescenti e giovani in situazione di disagio, secondo lo stile di don Bepo Vavassori e di don Fausto Resmini.

Il programma della serata

Durante la serata si esibiranno i giovani interpreti Thomas Siviero, Mery Sine, Giorgia Vacante, Alice Torricella, Lorenzo Genini, Francesca Melacini, Silvia Ginammi e il rapper Asso Savage e Laura Santoro, già nota al pubblico bergamasco. I cantanti saranno accompagnati dagli allievi delle scuole di danza Attitude e Artedanza. Interverrà Beppe Locatelli, cantante, dj ed intrattenitore di comprovate capacità artistiche.

Saliranno sul palco del Serassi anche gli alunni della scuola media Tiraboschi di Paladina, diretti dalla docente Alessandra Lombardo, il cabarettista Giuseppe Lodetti, meglio conosciuto per il suo personaggio «ragionier Lodetti». Come testimone dello sport, baluardo di fair-play e dei valori del gioco di squadra, l'ex calciatore professionista Marino Magrin, centrocampista di Atalanta e Juventus. La serata si avvale anche della partecipazione del noto cantautore bergamasco Luciano Ravasio, conosciuto per aver conferito grande dignità al dialetto bergamasco.

Con Locatelli anche Povia

Il cantante Povia A impreziosire la serata due forti personalità della scena musicale italiana: il cantante Povia, divenuto molto popolare con la celebre «I bambini fanno oh» a cui è seguita la vittoria di un Festival di Sanremo con «Vorrei avere il becco». Direttamente da Los Angeles, ritorna a casa per partecipare alla serata anche Davide Locatelli, pianista ormai di fama mondiale, che ha saputo contaminare la propria formazione classica con le tradizioni musicali del rock e del jazz. Il giovane talento ha al suo attivo anche due Guinness dei Primati, l’ultimo dei quali recentemente ottenuto durante la trasmissione «Lo show dei record» condotta da Gerry Scotti su Canale 5.