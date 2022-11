Gospel al Creberg Teatro per Nepios: il ricavato aiuterà i progetti per adolescenti a rischio

Martedì 20 dicembre, alle 21, al Creberg Teatro di Bergamo torna il concerto Gospel di Natale organizzato dall’Associazione Nepios Onlus . Un’occasione apprezzata dai tanti bergamaschi che amano l’appuntamento natalizio all’insegna della musica gospel e della beneficenza per sostenere i progetti per la Neuropsichiatria Infantile e del Centro per il Bambino e la Famiglia dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo . Sono già disponibili i biglietti in prevendita.