I campioni Piccinini e Ghedina in gara per «Pechino Express»

L’ex volleista e dirigente sportiva Francesca Piccinini, legata alla storia della pallavolo a Bergamo, e l’ex sciatore Kristian Ghedina sono gli sportivi abbinati nella nuova edizione di «Pechino Express», trasmessa dal 7 marzo alle 21,15 su Sky e in streaming su Now. Alla conduzione come sempre Costantino Della Gherardesca, affiancato quest’anno da Fru dei The Jackal, ex concorrente in veste di inviato speciale. Per 10 puntate otto coppie si sfideranno lungo la «Rotta del Dragone»: Fabio ed Eleonora Caressa a formare «I Caressa», Damiano e Massimiliano Carrara «I Pasticcieri», Artem e Antonio Orefice «I Fratm», Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi «I Romagnoli», Nancy Brilli e Pierluigi Iorio «I Brillanti», Kristian Ghedina e Francesca Piccinini «I Giganti», Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo «Le Amiche», Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi «Italia Argentina».

Il percorso e la solidarietà

Zaino in spalla e un euro al giorno in valuta locale, i concorrenti percorreranno oltre cinquemila chilometri partendo dalle regioni settentrionali del Vietnam, attraversando il Laos e concludendo il viaggio in Sri Lanka. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro, in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di «Pechino Express» e, tappa dopo tappa, le più tenaci arriveranno alla finalissima. A fare la differenza, in itinere, saranno la resistenza fisica e psicologica e lo spirito di adattamento a tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili. Anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una Ong che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Una piccola anticipazione: la prima puntata vedrà i nostri alle prese con verdi risaie, zuppa di tartaruga e 500 scoscesi gradini.

«Una scoperta continua»