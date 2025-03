I film da Oscar tornano nelle sale. Tutta la programmazione del fine settimana

Dopo il weekend degli Oscar, dove ha inaspettatamente trionfato «Anora» con cinque statuette, tornano in sala diverse pellicole candidate e vincitrici, tra cui lo stesso «Anora» (miglior film) insieme a «Conclave» (miglior sceneggiatura non originale), «Flow» (miglior film d’animazione) e «Io sono ancora qui» (miglior film straniero).

La novità: «Mickey 17»

Novità del fine settimana è invece «Mickey 17», un fantascientifico con protagonista Robert Pattinson che interpreta un clone, Mickey, ritenuto «sacrificabile». Incaricato di una missione pressoché suicida sul pianeta ghiacciato Niflheim, Mickey invece sopravvive. Quando torna però scopre che un suo nuovo clone è stato attivato e, visto che due copie identiche non sono ammesse dalla società, dovrà fare il possibile per mantenere il segreto, il tutto mentre cerca di salvare dal baratro la colonia di Niflheim. Basato sul romanzo di Edward Ashton, il film dallo stile «iperbolico» è diretto da Bong Joon-ho; nel cast anche Mark Ruffalo, Toni Collette e Steven Yeun.

Film Italiani: «Il Nibbio» e «L’orto americano»

Per quanto riguarda le produzioni italiane, i nuovi titoli sono due: «Il Nibbio» e «L’orto americano». Il primo, diretto da Alessandro Tonda, racconta i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando Nicola Calipari, alto dirigente del Sismi (Servizio informazioni e sicurezza militare), sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de «Il Manifesto» Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica. Il film intreccia azione e umanità, ricordando un uomo che ha messo tutto in gioco per il valore della vita. I personaggi sono interpretati da Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti.

«L’orto americano» invece, diretto da Pupi Avati, inizia a Bologna nei giorni della Liberazione: un ragazzo vede entrare dal barbiere una «nurse» dell’esercito americano e se ne innamora all’istante. Lei è diretta a Ferrara, lui pensa di aver incontrato la donna che aspettava da sempre. Ma non lasciatevi ingannare: il film è tutt’altro che romantico. Fotografia in bianco e nero, atmosfere gotiche e mistero attendono gli spettatori in un viaggio al limite tra realtà e follia. Nel cast Filippo Scotti, Roberto De Francesco, Rita Tushingham e Armando De Ceccon.

I film d’azione

Per chi è in cerca di azione, c’è invece «Nella tana dei lupi 2 – Pantera» con Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr, già protagonisti del primo film. In questo sequel il poliziotto Big Nick rintraccia il ladro Donnie in Europa, ma invece di arrestarlo per il colpo alla Federal Reserve, si offre di aiutare lui e la sua nuova banda a rapinare il World Diamond Center di Nizza.

«La città proibita»

In anteprima solo l’8 marzo «La città proibita», che arriverà poi regolarmente in sala dal 13 marzo. La protagonista è Mei, una misteriosa ragazza cinese che giunge a Roma in cerca della sorella scomparsa. Qui il suo destino si intreccerà a quello del cuoco Marcello, il quale con l’aiuto della mamma Lorena cerca di portare avanti il ristorante di famiglia tra i debiti lasciati del padre Alfredo. La regia è di Gabriele Mainetti. Il cast è composto da Enrico Borello, Yaxi Liu, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti, Marco Giallini.

Per celebrare la memoria di Gene Hackman, scomparso da pochi giorni, dal 10 al 16 marzo sarà nei cinema in versione 4k «La conversazione», thriller psicologico Palma d’oro al Festival di Cannes del 1974, diretto da Francis Ford Coppola con anche John Cazale, Robert Duvall e Harrison Ford.

Segnaliamo poi in chiusura un documentario, «Ago», disponibile dal 10 al 12 marzo dedicato a Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti della storia del motociclismo. Il documentario ne rievoca la vita e la carriera ricorrendo a immagini di repertorio spesso inedite e alle testimonianze di chi lo ha conosciuto o di chi è cresciuto ammirando le sue imprese.