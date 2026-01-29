Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di sera

L’INIZIATIVA. Il 14 febbraio Bergamo torna a muoversi anche di notte. Dalle 19 a mezzanotte riparte Bergamo Night Service, il progetto che unisce mobilità urbana, musica e aggregazione, offrendo a cittadini e visitatori un modo sicuro, gratuito e rispettoso di vivere la città nelle ore serali.

Redazione Web
Redazione Web
Uno scatto sul bus notturno dell’edizione del 5 gennaio
Uno scatto sul bus notturno dell’edizione del 5 gennaio

Bergamo

Bergamo Night Service è un bus speciale affittato da Atb e guidato da un conducente dell’azienda, che percorre una linea indipendente dal trasporto pubblico tradizionale, collegando alcuni degli hot spot serali del centro. Un servizio pensato per favorire gli spostamenti serali senza auto, riducendo disagi e rischi, e incentivando una fruizione più consapevole della città.

A rendere unico il viaggio è la colonna sonora, curata da giovani artisti e dj locali: la musica accompagna il tragitto e trasforma lo spostamento in un’esperienza culturale e di socialità. Il servizio è aperto a tutti, senza limiti di età, e si svolge nel rispetto dei ritmi della comunità, con attività concentrate entro la mezzanotte.

Un progetto per la città (e con la città)

Gli obiettivi di Bergamo Night Service sono chiari: promuovere la frequentazione delle attività del centro, valorizzare i giovani talenti musicali del territorio e offrire un’idea di divertimento accessibile, sicuro e sostenibile. Un’iniziativa che punta a “svegliare” la città, creando community e nuove occasioni di incontro.

I numeri della prima edizione

La prima edizione, svoltasi il 5 gennaio 2026, ha coinvolto circa 150 persone, nonostante le temperature rigide (fino a -4 gradi) e un centro cittadino particolarmente tranquillo. Numeri che gli organizzatori ritengono destinati a crescere in condizioni climatiche più favorevoli.

Verso un servizio continuativo

Per la seconda edizione del 14 febbraio, Bergamo Night Service ha ottenuto nuovamente il supporto di Atb e l’interesse dell’amministrazione comunale, con l’appoggio dell’assessora alle politiche giovanili Marzia Marchesi. L’obiettivo degli organizzatori è rendere il progetto continuativo, con una cadenza mensile.

Resta però il nodo della sostenibilità economica: il servizio è completamente gratuito per gli utenti e anche gli artisti partecipano a titolo volontario, ma i costi organizzativi sono attualmente a carico dei promotori. «La sfida ora è coinvolgere esercenti cittadini e accedere a bandi pubblici per garantire un futuro stabile all’iniziativa» spiegano gli organizzatori.

Gli artisti che vorranno candidarsi per partecipare alla serata possono scrivere al canale Instagram qui

Chi c’è dietro Bergamo Night Service

Il progetto nasce dalla collaborazione tra NØID, realtà musicale attiva dal 2015 a Bergamo e in tutta Italia, impegnata nella valorizzazione di nuovi talenti e nell’organizzazione di eventi di respiro internazionale, e Unplug, cocktail bar contemporaneo che unisce qualità, ricerca e convivialità. «Bergamo Night Service non è solo un mezzo di trasporto, ma una visione di città: più viva, più connessa e più sicura, anche dopo il tramonto» spiegano gli organizzatori.

