Il 26 ottobre a Bergamo la finale degli Italian Cheese Awards

Domenica 26 ottobre alla Fiera di Bergamo torna la finale degli Italian Cheese Awards, premio dedicato alle migliori produzioni casearie nazionali realizzate con latte 100% italiano.

Alla selezione hanno partecipato oltre 1.400 formaggi e solo 34 prodotti d’eccellenza hanno conquistato la nomination per una serata-evento ispirata al format degli Oscar, durante la quale una giuria di esperti conferirà 10 statuette dorate con le braccia sollevate a sorreggere una forma di formaggio, e 6 premi speciali.

Premi e regioni

Il Veneto è la regione più rappresentata con 7 formaggi finalisti, seguito a pari merito da Sardegna, Lombardia, Campania e Puglia, con 4 rappresentati ciascuna. Per Bergamo il «Formaggio Tipico Branzi» della Latteria di Branzi e il «Gorgonzola Dop dolce Arrigoni» del Caseificio Arrigoni Battista. Le categorie spaziano dai «Freschissimi» agli «Stagionati oltre i 24 mesi», «Erborinati», «Aromatizzati». Tra i premi speciali il «Miglior formaggio di montagna» e il prestigioso «Formaggio dell’anno».