Incontri per raccontarsi come «Vite da sfogliare»

Il racconto di una vita come strumento utile per affrontare le sfide delle nuove generazioni. Questa l’idea alla base di «Vite da sfogliare», l’evento ideato dal consigliere comunale Daniel Ronzoni che si terrà alle 20 di venerdì 6 dicembre nella biblioteca di Levate. Un evento in cui due mondi solitamente contrapposti, quello dei ragazzi e quello degli adulti, si incontreranno per cercare punti in comune su quelli che sono i dubbi e le perplessità riguardo alla crescita e l’ingresso nel mondo dei «grandi».

«Ogni vita è unica e da raccontare»

«Tutto parte dalla premessa che ogni vita, essendo unica, è degna di essere raccontata e potrebbe anche essere fonte di ispirazione per altre - ha spiegato Ronzoni -. Molto spesso la gente pensa che la propria vita sia banale, scontata, quando invece potrebbe essere veramente una fonte da cui attingere risorse preziose per altri. Di conseguenza ho pensato di portare nel mio paese questo format già presente all’estero, soprattutto in nord Europa, ma poco conosciuto in Italia».

La struttura della serata sarà semplice: il pubblico, composto da ragazzi, ascolterà le storie di vita di adulti di qualsiasi età e provenienza che, volontariamente, hanno scelto di voler raccontare le proprie esperienze personali. «Questo evento - continua Ronzoni - darà l'occasione ad adolescenti e ragazzini, quindi comunque tutti sotto i 18 anni, di poter ascoltare adulti che racconteranno in maniera libera, senza filtri, la propria vita, evidenziando non solo i successi, ma anche eventuali ostacoli, difficoltà o sfide». Ronzoni non è nuovo a questo tipo di esperimenti sociali e all'impegno civico. Studente di psicologia e neuropsicologia all'Università Bicocca di Milano, oltre che consigliere nell'attuale giunta comunale di Levate, in passato aveva già creato eventi legati al benessere psicologico.

Come partecipare