Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026

«La grazia» di Sorrentino e l’horror di «28 anni dopo»: i film del weekend

AL CINEMA. Per gli amanti della commedia invece c’è «Prendiamoci una pausa».

Giorgia Pollastri
Giorgia Pollastri
La presentazione del nuovo film di Paolo Sorrentino «La grazia»
La presentazione del nuovo film di Paolo Sorrentino «La grazia»
(Foto di Ansa)

Il fine settimana cinematografico del 17 e 18 gennaio in Italia si apre con tre nuove uscite molto diverse tra loro per genere e linguaggio, tra autorialità, tensione e commedia. A guidare il cartellone è «La grazia», il nuovo film di Paolo Sorrentino . Di genere drammatico, è interpretato da Toni Servillo, affiancato da Anna Ferzetti e Orlando Cinque. La storia ruota attorno al semestre bianco e al personaggio di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica, che arrivato alla fine del mandato si trova dinnanzi a due difficili decisioni da prendere: concedere la grazia a due colpevoli di omicidio e promulgare una legge per l’eutanasia. Con uno stile visivo ricercato e una scrittura fatta di immagini e silenzi, il film ha ricevuto una calorosa accoglienza all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in apertura del Festival.

Per gli amanti dell’horror «28 anni dopo»

Cambio netto di atmosfera con «28 anni dopo – Il tempio delle ossa», horror post-apocalittico diretto da Nia DaCosta, che prosegue idealmente l’universo inaugurato da Danny Boyle. Il film, di produzione internazionale, vede nel cast Jack O’Connell, Alfie Williams, Ralph Fiennes e Emma Laird. Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike con Jimmy Crystal si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante. DaCosta porta nel film una lettura più politica e simbolica del genere, concentrandosi sulla paura dell’altro e sulle nuove forme di fanatismo. Il film è stato apprezzato per la regia tesa e l’uso intelligente dell’horror come metafora sociale.

La commedia sulle relazioni di coppia

Sul versante della commedia arriva invece «Prendiamoci una pausa», produzione italiana diretta da Christian Marazziti, con un cast corale: Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Alessandro Haber. Il film racconta le vicende di tre diverse coppie, ciascuna di età differenti e che per motivazioni e bisogni diversi decidono di prendersi una pausa dalla relazione. La riflessione è dunque su come si sia evoluto il concetto di legame di coppia tra le diverse generazioni.

Accanto alle nuove uscite segnaliamo anche una proiezione speciale, con il ritorno in sala di «Inland Empire – L’impero della mente» di David Lynch, in una nuova riedizione disponibile dal 19 al 21 gennaio. Un’occasione preziosa per riscoprire sul grande schermo un’opera complessa e ipnotica, diventata negli anni un vero cult.

Scopri qui tutte le proposte dei cinema bergamaschi: https://www.ecodibergamo.it/cinema/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

