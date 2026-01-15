«La grazia» di Sorrentino e l’horror di «28 anni dopo»: i film del weekend

Il fine settimana cinematografico del 17 e 18 gennaio in Italia si apre con tre nuove uscite molto diverse tra loro per genere e linguaggio, tra autorialità, tensione e commedia. A guidare il cartellone è «La grazia», il nuovo film di Paolo Sorrentino . Di genere drammatico, è interpretato da Toni Servillo, affiancato da Anna Ferzetti e Orlando Cinque. La storia ruota attorno al semestre bianco e al personaggio di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica, che arrivato alla fine del mandato si trova dinnanzi a due difficili decisioni da prendere: concedere la grazia a due colpevoli di omicidio e promulgare una legge per l’eutanasia. Con uno stile visivo ricercato e una scrittura fatta di immagini e silenzi, il film ha ricevuto una calorosa accoglienza all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in apertura del Festival.