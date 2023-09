La voce graffiante di Noemi dà il via al Landscape Festival - Il video

La voce graffiante di Noemi ha inaugurato ufficialmente ieri sera la tredicesima edizione del Landscape Festival «I Maestri del Paesaggio», organizzato dall’associazione Arketipos in sinergia con il Comune di Bergamo. Location della serata, dal titolo «Musica e Parole», la suggestiva Piazza Vecchia, colorata di verde con la «piramide» simbolo di questa edizione. La cantante romana, in compagnia degli speaker di Radio Number One, ha ripercorso la sua lunga carriera tra ricordi, curiosità e riflessioni, cantando insieme al pubblico – tantissimi i presenti tra fans, turisti e curiosi - alcune delle sue più celebri canzoni: da «L’amore si odia» a «Sono solo parole», passando per «Vuoto a perdere» e «Glicine».