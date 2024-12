Luì e Sofì, i Me contro Te all’Uci di Orio Al Serio per salutare i piccoli fan

Una giornata di festa per tutti i fan dei «Me contro te». La coppia di youtuber più famosa tra i giovanissimi ha presenziato all’Uci Cinema di Orio al Serio per salutare tutti i suoi piccoli supporter bergamaschi in occasione della proiezione del nuovo film « Me contro Te: Cattivissimi a Natale ». Ad attendere le due celebrità della rete, una folla di bambini, ragazzini e genitori che hanno riempito ogni angolo del cinema multisala nel centro commerciale Orio Center, tanto da costringere gli addetti ai lavori a spostare l’usuale zona del controllo biglietti a ridosso delle sale, in modo da stipare tutti gli spettatori in attesa.