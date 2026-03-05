Masterchef, il bergamasco Matteo Rinaldi chiude al terzo posto
IN TV. «Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo», ha detto dopo l’eliminazione. Ora il sogno aprire una bakery in stile francese.
Finisce a un passo dalla finalissima il percorso di Matteo Rinaldi a MasterChef Italia 15. A sorpresa, sono stati Teo e Carlotta a presentare il loro menù ai giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - per conquistare il titolo di quindicesimo Masterchef italiano. E alla fine è stato Teo a trionfare.
Un terzo posto indimenticabile
Il 28enne graphic designer di Boltiere, tra i fantastici quattro aspiranti chef arrivati in finale, non ha superato l’ultima prova e dopo l’eliminazione di Dounia anche Matteo ha dovuto abbandonare il grembiule bianco. Terzo posto e un percorso indimenticabile per Matteo. «Mi spiace ma sono contento per chi è in finale, Teo e Carlotta - ha detto Rinaldi - Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo».
Matteo e il suo sogno
Matteo è stato sin da subito uno dei protagonisti della 15esima edizione del cooking show Sky Original ( in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go). In questi mesi, infatti, ha conquistato piano piano la stima dei giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - entrando nel cuore anche del pubblico con la sua simpatia, la sua capacità di raccontarsi mostrandosi in modo semplice e diretto. Ma soprattutto, Matteo, ha affrontato le prove mettendosi in gioco, dimostrando grande passione e dedizione per la cucina e portando nei piatti, prova dopo prova, la sua voglia di riscatto. Il suo obiettivo, condiviso già al live cooking, è quello di aprire una bakery in stile francese. Chissà se riuscirà a concretizzare il suo sogno proprio in terra bergamasca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA