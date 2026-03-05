Masterchef, il bergamasco Matteo Rinaldi chiude al terzo posto

Finisce a un passo dalla finalissima il percorso di Matteo Rinaldi a MasterChef Italia 15. A sorpresa, sono stati Teo e Carlotta a presentare il loro menù ai giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - per conquistare il titolo di quindicesimo Masterchef italiano. E alla fine è stato Teo a trionfare.

Un terzo posto indimenticabile

Il 28enne graphic designer di Boltiere, tra i fantastici quattro aspiranti chef arrivati in finale, non ha superato l’ultima prova e dopo l’eliminazione di Dounia anche Matteo ha dovuto abbandonare il grembiule bianco. Terzo posto e un percorso indimenticabile per Matteo. «Mi spiace ma sono contento per chi è in finale, Teo e Carlotta - ha detto Rinaldi - Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo».

Matteo e il suo sogno