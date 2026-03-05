Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Masterchef, il bergamasco Matteo Rinaldi chiude al terzo posto

IN TV. «Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo», ha detto dopo l’eliminazione. Ora il sogno aprire una bakery in stile francese.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Finisce a un passo dalla finalissima il percorso di Matteo Rinaldi a MasterChef Italia 15. A sorpresa, sono stati Teo e Carlotta a presentare il loro menù ai giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - per conquistare il titolo di quindicesimo Masterchef italiano. E alla fine è stato Teo a trionfare.

Un terzo posto indimenticabile

Il 28enne graphic designer di Boltiere, tra i fantastici quattro aspiranti chef arrivati in finale, non ha superato l’ultima prova e dopo l’eliminazione di Dounia anche Matteo ha dovuto abbandonare il grembiule bianco. Terzo posto e un percorso indimenticabile per Matteo. «Mi spiace ma sono contento per chi è in finale, Teo e Carlotta - ha detto Rinaldi - Ho fatto il mio percorso e l’ho finito come era giusto concluderlo».

Matteo e il suo sogno

Matteo è stato sin da subito uno dei protagonisti della 15esima edizione del cooking show Sky Original ( in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go). In questi mesi, infatti, ha conquistato piano piano la stima dei giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - entrando nel cuore anche del pubblico con la sua simpatia, la sua capacità di raccontarsi mostrandosi in modo semplice e diretto. Ma soprattutto, Matteo, ha affrontato le prove mettendosi in gioco, dimostrando grande passione e dedizione per la cucina e portando nei piatti, prova dopo prova, la sua voglia di riscatto. Il suo obiettivo, condiviso già al live cooking, è quello di aprire una bakery in stile francese. Chissà se riuscirà a concretizzare il suo sogno proprio in terra bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Boltiere
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
Televisione
Tempo libero
Gastronomia
Matteo Rinaldi
Bruno Barbieri
Antonino Cannavacciuolo
Giorgio Locatelli
masterchef italia
Sky Uno
Now
Sky Go