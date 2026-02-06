Masterchef, il bergamasco Matteo Rinaldi non brilla ma si salva con il gelato e mortadella

Il viaggio attorno al Mondo di giovedì 5 febbraio è iniziato con la Mystery Box, un’avventura multiculturale in cui i nove concorrenti hanno cucinato a quattro mani con nove donne provenienti da differenti parti del mondo: le tirocinanti del ristorante «Roots» di Modena che offre lavoro a donne migranti.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per l’occasione hanno accolto in Masterclass la chef canadese, Jessica Rosval (una stella Michelin e una stella verde), allieva di Massimo Bottura. Matteo, che ha cucinato in coppia con Samira, giovane tirocinante di Roots di origini ghanesi, non è stato selezionato tra i migliori della prova, vinta da Carlotta con Mariam.

Attesissimo il ritorno a MasterChef di Jeremy Chan, chef e co-fondatore di Ikoyi a Londra, che ha portato in Masterclass uno dei suoi piatti per il temutissimo Invention Test. Una prova di fuoco per gli aspiranti chef che ha fatto una strage tra i concorrenti che dovevano cucinare ispirandosi al piatto di chef Chan e utilizzando la griglia. La prova, vinta da Matteo Lee, ha visto Matteo Rinaldi in difficoltà. Il bergamasco non ha convinto presentando, secondo chef Barbieri, «un mappazzone gourmet». Tra i quattro peggiori, accanto a Matteo c’erano anche l’amico Niccolò, poi Alessandro e Jhonny, che è stato eliminato.

Esterna a Bergen in Norvegia

Dopo la Mystery e l’invention il viaggio intorno al mondo attraverso prodotti e sapori internazionali ha portato gli otto aspiranti chef in Norvegia, a Bergen, alla scoperta della cucina nordica. Qui, nel ristorante Lysverket di Cristopher Haatuft, le due brigate - capitanate da Matteo Lee (rossa) e Dounia (blu) - hanno cucinato a staffetta. Matteo Rinaldi, nella brigata capitanata da Lee, si è occupato dell’acquisto del pesce per la sua squadra e poi ha affiancato il capitano nella preparazione del primo piatto una pasta ispirata alla fiskesuppe norvegese. A valutare i piatti c’era lo chef Haatuft con 4 critici.

Purtroppo è stata la brigata rossa a perdere e Matteo Rinaldi ha dovuto affrontare il Pressure test con Matteo Lee, Dorella (poi eliminata) e Carlotta. Spietatissimo ma anche golosissimo il pressure test con protagonista il gelato e ospite il maestro gelatiere Carlo Guerriero. Matteo ha dovuto preparare un gelato con mortadella da abbinare ai calamari «Let it rip». Gelato apprezzato dal maestro gelatiere e dai giudici: «stai facendo un bel percorso» il complimento di Cannavacciuolo, «bel lavoro» ha detto Locatelli.

Masterchef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol, torna giovedì prossimo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.