Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 16 Gennaio 2026

Matteo Rinaldi a Masterchef, prontezza e fantasia di una sfida all’ultima portata

IN TV. Il concorrente bergamasco si è destreggiato nelle prove con un maialino in agrodolce poco convincente, ma si è riscattato con il tocco della tradizione siciliana.

Antonella Savoldelli
Rinaldi durante la preparazione di un piatto davanti alle telecamere
Rinaldi durante la preparazione di un piatto davanti alle telecamere

È stata una puntata dal sapore agrodolce per il bergamasco Matteo Rinaldi che ieri sera (15 gennaio 2025) a Masterchef Italia ha difeso il grembiule bianco e il suo posto nella Masterclass più ambita della penisola salvandosi dal pressure test e superando lo skill test al secondo step recuperando i sapori delle sue radici siciliane.

Un sospiro di sollievo per Matteo che, dopo i tacos della salvezza della puntata precedente, questa volta si è salvato grazie allo sgombro, protagonista dell’ultimo piatto.

A un mese dalla formazione della quindicesima masterclass (18 dicembre) per i concorrenti ogni puntata è sempre più complessa e il rischio di sbagliare anche le cose più semplici è altissimo: l’emozione e la paura di uscire si mescolano ai propri sogni.. Per il 28enne di Boltiere il sogno resta l’apertura di uno spazio tutto suo: una bakery.

Le prove

Il primo episodio del 15 gennaio è iniziato con una pericolosissima Red Mystery Box. Una prova «agrodolce», in cui gli aspiranti chef hanno cucinato utilizzando anche aceti e dolcificanti e che ha generato un esito a sua volta «agrodolce». Da un lato la dolcezza della golden pin conquistata dal vincitore Niccolò che con Carlotta è salito direttamente in balconata; dall’altro l’amarezza e preoccupazione dei peggiori che hanno dovuto affrontare un Pressure Test in due step. Il piatto del concorrente bergamasco - un maialino agrodolce - è stato il migliore ma tra i peggiori, consentendo a Matteo di evitare il Pressure. Tema della prova - che ha portato all’eliminazione di Georgina - l’ingrediente principe della cucina italiana: il pomodoro.

La puntata è proseguita poi con l’ultima prova. Nessuna esterna, ma il temuto Skill Test con un ospite d’eccezione, lo chef siciliano Ciccio Sultano (2 Stelle Michelin, ristorante Duomo di Ragusa). I concorrenti dovevano replicare il primo piatto di chef Sultano e ispirarsi al secondo. Una dura prova in due step che è costata il posto a Vittoria.

Per molti aspiranti chef le prove sono state un vero punto di svolta, un’occasione di riscatto e così l’ultimo piatto per Matteo che finalmente con «la mia vacanza in Sicilia» ispirato ai ricordi dei nonni ha messo in luce nuova energia e il suo talento.

«Lo sapevate che»

Matteo Rinaldi, che si è fatto conoscere ai casting per i suoi aneddoti, durante le puntate condivide con il pubblico e i giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - le curiosità in quella che ormai è diventata una rubrica fissa: «Lo sapevate che». Tanto famosa da essersi guadagnata anche una citazione nel FantaMasterChef, la versione culinaria del più famoso fantacalcio (o del nostro fubal per l’Atalanta) o meglio ancora del fantaSanremo (per restare in tema spettacoli). Qui gli spettatori possono scommettere su quale giudice annuncerà il concorrente eliminato, oppure su chi vincerà o giocherà la golden pin, chi sarà eliminato, chi salirà in balconata per primo e chi ci regalerà un aneddoto con «lo sapevate che». Anche ieri Matteo ha condiviso alcuni aneddoti e raccontato anche dei momenti più conviviali legati alle uscite a ballare con gli amici dello show, Matteo Lee e Niccolò. La sfida di Masterchef Per Matteo tornerà in onda giovedì prossimo, il 22 gennaio.

Bergamo
Boltiere
Ragusa
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Tradizioni
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Matteo Rinaldi
Antonella Savoldelli
masterchef italia