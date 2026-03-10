Nuovo tour per i «Pinguini»: negli stadi nell’estate 2027

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il tour negli stadi per il prossimo 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Ecco le date

4 giugno 2027 – Bibione

8 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

Da definire la data di Napoli

3 luglio 2027 – Messina

8 luglio 2027 – Roma

L’annuncio arriva dopo un successo della band che, non solo ha registrato con Hello World - Tour Stadi 2025, 9 date sold out e oltre 420mila biglietti venduti, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella Top10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album «Hello World» e con 4 singoli in top 100.