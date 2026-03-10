Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 10 Marzo 2026

Nuovo tour per i «Pinguini»: negli stadi nell’estate 2027

I CONCERTI. Nuovo tour negli stadi italiani per i Pinguini tattici Nucleari, ma bisognerà aspettare giugno 2027. Ecco date e location.

Redazione Web
Redazione Web
Riccardo Zanotti durante un concerto, nell’estate 2025
Riccardo Zanotti durante un concerto, nell’estate 2025

Bergamo

Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il tour negli stadi per il prossimo 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Ecco le date

4 giugno 2027 – Bibione

8 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

Da definire la data di Napoli

3 luglio 2027 – Messina

8 luglio 2027 – Roma

L’annuncio arriva dopo un successo della band che, non solo ha registrato con Hello World - Tour Stadi 2025, 9 date sold out e oltre 420mila biglietti venduti, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella Top10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album «Hello World» e con 4 singoli in top 100.

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album Hello Word arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani Bottiglie Vuote, Amaro e Islanda presenti nella Top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bari
Bologna
Milano
Napoli
Padova
Torino
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Radio
Economia, affari e finanza
Media
Pinguini Tattici Nucleari