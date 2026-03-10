Nuovo tour per i «Pinguini»: negli stadi nell’estate 2027
I CONCERTI. Nuovo tour negli stadi italiani per i Pinguini tattici Nucleari, ma bisognerà aspettare giugno 2027. Ecco date e location.
Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il tour negli stadi per il prossimo 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.
Ecco le date
4 giugno 2027 – Bibione
8 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari
Da definire la data di Napoli
3 luglio 2027 – Messina
8 luglio 2027 – Roma
L’annuncio arriva dopo un successo della band che, non solo ha registrato con Hello World - Tour Stadi 2025, 9 date sold out e oltre 420mila biglietti venduti, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella Top10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album «Hello World» e con 4 singoli in top 100.
Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). Anche nelle radio italiane i Pinguini Tattici Nucleari si sono affermati come uno dei gruppi più ascoltati, con tutti i singoli tratti dall’album Hello Word arrivati al primo posto nelle classifiche di airplay e i tre brani Bottiglie Vuote, Amaro e Islanda presenti nella Top100 nella classifica annuale radiofonica dei brani più trasmessi.
