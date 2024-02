Sulle note di «Frozen», On Stage conquista il palco di Disneyland Paris

Bergamo alla conquista di Disneyland Paris. Forse la frase è un po’ sensazionalistica, ma rende bene l’entusiasmo che circola attorno alla notizia appresa dalle allieve della scuola di danza On Stage: l’8 aprile si esibiranno sul palco del teatro del celebre parco a tema. La conferma, firmata dall’equipe Disney Performing Arts, segna l’ennesimo traguardo della scuola di Danza classica, moderna e hip hop in via Fratelli Bronzetti a Bergamo. Abbiamo raggiunto la direttrice, Francesca Sperani.