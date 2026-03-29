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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 29 Marzo 2026

Tensione ad «Amici», Caterina rischia l’eliminazione

VISTO IN TV. La cantante bergamasca alla stretta delle eliminatorie nel talent televisivo.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

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Tensione ad «Amici», Caterina rischia l’eliminazione
L’esibizione di Caterina Lumina sul palco di «Amici» è stata apprezzata, ora entra nella fase decisiva

Sarà una settimana sulle spine per la cantante bergamasca Caterina Lumina, 22 anni, universitaria originaria della città trapiantata a Minorca e in gara nel talent televisivo di Canale 5 «Amici». Il programma di Maria De Filippi da due settimane è entrato nella fase serale, quella che porterà alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

Le tre squadre formate da cantanti e ballerini si stanno dando battaglia a suon di eliminazioni e sabato l’orobico-iberica ci è andata molto vicino: il suo team, capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha infatti perso la terza sfida della serata, dopo essersi aggiudicate le prime due a spese dell’eliminato ballerino Simone della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, mentre Valentina dei prof Anna Pettinelli ed Emanuel Lo è stata candidata all’eliminazione finale. E nel testa a testa con i compagni di squadra Riccardo e Nicola, Caterina ha avuto la stessa sorte.

Tensione ad «Amici», Caterina rischia l’eliminazione
Caterina Lumina ad Amici

Un boccone, quello della candidatura a uscire dal programma, reso ancora più amaro dal fatto che Caterina e Valentina sono amiche. Oltre che molto brave, come ha sottolineato Maria De Filippi quando le ha congedate dopo l’esibizione. «Grazie per tutto lo spettacolo che ci avete dato», ha detto la conduttrice, confortata dai pareri espressi dai giudici, vale a dire Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario.

La sorpresa è poi arrivata proprio quando Maria De Filippi ha fatto radunare tutti i cantanti e i ballerini nella stessa stanza, con davanti Caterina e Valentina. «C’è tensione, vero?», ha rotto il ghiaccio, per poi dire alla bergamasca: «Sei emozionatissima e me ne accorgo perché ti trema la gamba: lo fai sempre quando sei nervosa». E l’esito dell’ultima votazione dei giudici: due a due, quindi prova annullata e per l’eliminazione se ne parlerà sabato, in apertura di trasmissione.

Opi a Verissimo

Intanto per i primi tre esclusi dal serale di «Amici», compreso il cantante Opi di Bonate Sopra, si sono accesi i riflettori del programma «Verissimo». Insieme a Michele e Antonio è stato intervistato da Silvia Toffanin. «L’amore – ha detto Opi – per il momento mi ha aiutato soltanto a scrivere le canzoni».

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