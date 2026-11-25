È bergamasco il miglior ristorante al mondo: il primato è di «Da Vittorio»
IL RICONOSCIMENTO. Il tristellato di Brusaporto conquista il primo posto nella selettiva guida francese «La Liste» 2027 con 99,5 punti su 100.Lettura meno di un minuto.
Da Vittorio è stato eletto come il migliore ristorante al mondo, riconoscimento condiviso solamente con altri nove locali presenti in tutto il pianeta. La classifica, stilata dalla guida francese «La Liste», edizione 2027, rappresenta lo strumento più selettivo per il comparto dell’alta ristorazione. Il locale tristellato di Brusaporto è il locale che ha conquistato il punteggio più alto, con 99,5/100 . Alla cerimonia, che si è svolta a Parigi, erano presenti Rossella e Beatrice Cerea.
«Si tratta di un riconoscimento che ci inorgoglisce e ci emoziona molto – commenta la famiglia Cerea -. Da più di 60 anni ci impegniamo ogni giorno per accogliere al meglio i nostri ospiti nel segno della convivialità e dell’alta cucina».
Tutto è cominciato nel lontano 1966, quando Vittorio Cerea aprì il suo ristorante in centro a Bergamo insieme alla moglie Bruna Gritti, ottenendo la prima stella Michelin nel 1978 e la seconda nel 1996, mentre la terza ha iniziato a splendere nel 2010 nella nuova location alla Cantalupa.
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