Da Vittorio è stato eletto come il migliore ristorante al mondo, riconoscimento condiviso solamente con altri nove locali presenti in tutto il pianeta. La classifica, stilata dalla guida francese «La Liste», edizione 2027, rappresenta lo strumento più selettivo per il comparto dell’alta ristorazione. Il locale tristellato di Brusaporto è il locale che ha conquistato il punteggio più alto, con 99,5/100 . Alla cerimonia, che si è svolta a Parigi, erano presenti Rossella e Beatrice Cerea.