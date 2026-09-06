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Economia / Bergamo Città Domenica 06 Settembre 2026

Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Più di 50mila presenze nei tre giorni alla Fiera di Bergamo. Tra gli appuntamenti più seguiti la rassegna zootecnica, la pigiatura dell’uva e gli eventi dedicati al mondo rurale.

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Redazione Web
Redazione Web
Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto
Come sempre piace la Fiera di Sant’Alessandro, a Bergamo

Bergamo

Si chiude con oltre 50mila visitatori la 23ª edizione della Fiera di Sant’Alessandro, ospitata da venerdì 4 a domenica 6 settembre alla Fiera di Bergamo. La manifestazione dedicata al mondo agricolo ha richiamato operatori, aziende, associazioni e famiglie, confermando il forte interesse per uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario bergamasco.

In totale sono stati 193 gli espositori presenti, 148 dei quali lombardi e 104 bergamaschi, mentre una trentina gli appuntamenti proposti tra incontri professionali, dimostrazioni, momenti divulgativi, spettacoli e iniziative per il pubblico.

Agricoltura, sicurezza e nuove forme di comunicazione

Tra i temi affrontati durante la tre giorni anche gli scenari internazionali, le prospettive del comparto agricolo e le sfide per le imprese, al centro degli incontri promossi da Coldiretti Bergamo e Aic. Ats Bergamo ha invece dedicato un appuntamento alla sicurezza e alla biosicurezza negli allevamenti.

Tra le novità più apprezzate la pigiatura dell’uva, realizzata con il Moscato di Scanzo, e il talk dedicato ai nuovi linguaggi con cui il mondo rurale viene raccontato sui social, con il coinvolgimento di diversi creator.

Grande partecipazione anche per le attività rivolte a famiglie e bambini, le degustazioni e la tappa conclusiva del 15° Campionato italiano di Palo della Cuccagna, vinto dalla squadra Serenissima di Scorzè.

Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto
Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto
Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto

Le «Regine» della rassegna zootecnica

La giornata conclusiva ha riportato al centro la tradizionale Rassegna Zootecnica. Il titolo di Regina di Razza Frisona-Holstein è andato a Mayola di Giupponi Patrick di San Pellegrino Terme, quello di Regina Pezzata Rossa a Ginevra di Rusconi Oliviero di Valmadrera e quello di Regina di Razza Bruna a Lela di Commercio Bestiame Giupponi Angelo Giorgio di San Pellegrino Terme, premiata anche per la «Miglior Mammella della Mostra».

Tra i bovini da carne, il titolo di Campione è stato assegnato alla Macelleria Marchesi di Seriate, quello di Campionessa alla Macelleria Roberto Artifoni di Torre Boldone.
In crescita anche il settore equestre: 80 i cavalli presenti, con discipline come Western Show, 2x20 Challenge e Country Derby, oltre allo spettacolo de «I Mille», tra gli eventi più seguiti dell’edizione 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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