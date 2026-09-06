Fiera di Sant’Alessandro, oltre 50mila visitatori alla 23ª edizione - Foto

Si chiude con oltre 50mila visitatori la 23ª edizione della Fiera di Sant’Alessandro, ospitata da venerdì 4 a domenica 6 settembre alla Fiera di Bergamo. La manifestazione dedicata al mondo agricolo ha richiamato operatori, aziende, associazioni e famiglie, confermando il forte interesse per uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario bergamasco.

In totale sono stati 193 gli espositori presenti, 148 dei quali lombardi e 104 bergamaschi, mentre una trentina gli appuntamenti proposti tra incontri professionali, dimostrazioni, momenti divulgativi, spettacoli e iniziative per il pubblico.

Agricoltura, sicurezza e nuove forme di comunicazione

Tra i temi affrontati durante la tre giorni anche gli scenari internazionali, le prospettive del comparto agricolo e le sfide per le imprese, al centro degli incontri promossi da Coldiretti Bergamo e Aic. Ats Bergamo ha invece dedicato un appuntamento alla sicurezza e alla biosicurezza negli allevamenti.

Tra le novità più apprezzate la pigiatura dell’uva, realizzata con il Moscato di Scanzo, e il talk dedicato ai nuovi linguaggi con cui il mondo rurale viene raccontato sui social, con il coinvolgimento di diversi creator.

Grande partecipazione anche per le attività rivolte a famiglie e bambini, le degustazioni e la tappa conclusiva del 15° Campionato italiano di Palo della Cuccagna, vinto dalla squadra Serenissima di Scorzè.

Le «Regine» della rassegna zootecnica

La giornata conclusiva ha riportato al centro la tradizionale Rassegna Zootecnica. Il titolo di Regina di Razza Frisona-Holstein è andato a Mayola di Giupponi Patrick di San Pellegrino Terme, quello di Regina Pezzata Rossa a Ginevra di Rusconi Oliviero di Valmadrera e quello di Regina di Razza Bruna a Lela di Commercio Bestiame Giupponi Angelo Giorgio di San Pellegrino Terme, premiata anche per la «Miglior Mammella della Mostra».