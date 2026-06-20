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Cronaca / Hinterland Sabato 20 Giugno 2026

Aggredita a Ponteranica, sabato l’interrogatorio del 37enne per la convalida d’arresto

IL CASO. Il racconto della giovane assalita in casa da un 37enne straniero: «Ancora scossa». La sindaca: «La comunità le è vicina». Sabato 20 giugno l’interrogatorio per la convalida dell’arresto dell’uomo.

Lettura 3 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Aggredita a Ponteranica, sabato l’interrogatorio del 37enne per la convalida d’arresto
Forze dell’ordine e soccorritori giovedì a Ponteranica
(Foto di Foto Bedolis)

Mentre la sua storia ha fatto il giro di Italia in poche ore, alla ribalta delle cronache nazionali, la notizia più bella la dà direttamente lei, a un manipolo di pochi cronisti locali incontrati fuori dalla sua abitazione, in via Valbona a Ponteranica. «Sono riuscita a dormire un po’, sto bene, ma sono ancora molto provata e scossa dalla violenta aggressione che ho subito», ha raccontato la ragazza di 23 anni, all’indomani dell’episodio che ha scosso l’intera comunità di Ponteranica e non solo.

Nel pomeriggio di giovedì, la ragazza era stata aggredita da un uomo - un 37enne richiedente asilo di origine tunisina - che, dopo essersi aggirato sospettosamente in zona e aver fatto irruzione nell’abitazione probabilmente con l’intento di rubare, ha cercato di violentare la giovane, salvata solo dal provvidenziale intervento dei vicini.

L’arresto

L’aggressore è stato quindi bloccato al termine di una concitata colluttazione e affidato ai carabinieri della compagnia di Zogno: arrestato per violenza sessuale (avrebbe toccato parti intime della 23enne) e lesioni alla ragazza, lesioni e resistenza a un carabiniere, violazione di domicilio e rapina (ha strappato la collanina alla giovane), sabato mattina, assistito dall’avvocato Barbara Bruni, sarà sentito nell’interrogatorio di convalida in carcere a Bergamo.

La prognosi

«Quello che mi è successo è stato assurdo e surreale – è la testimonianza della ragazza, assistita dall’avvocato Omar Massimo Hegazi –. Ero tranquilla in casa, al primo piano da sola, e stavo per fare la doccia prima di andare all’allenamento quando ho sentito dei rumori sospetti all’ingresso e la porta scorrevole aprirsi. Insospettita, mi sono messa immediatamente un top. Sapevo che era un estraneo perché mio papà era al lavoro. Il primo istinto è stato quello di chiamarlo, dicendogli di venire subito perché qualcuno aveva forzato l’ingresso e stava salendo in casa. Fortunatamente sono riuscita a mantenere quel minimo di lucidità per fare un video al mio aggressore, mentre si avvicinava e diceva frasi incomprensibili in arabo. Il video l’ho consegnato alle forze dell’ordine».

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«Ho urlato, i vicini mi hanno sentita»

Braccata dall’uomo, la ragazza ha cercato di divincolarsi e scappare verso l’esterno, mentre lui raggiunta in giardino le ha strappato i vestiti. La 23enne ha riportato 7 giorni di prognosi per lesioni varie tra cui cuoio capelluto, gambe e collo. «Ho urlato a squarciagola, fortunatamente alcuni vicini mi hanno sentita e sono intervenuti, bloccando il mio aggressore e salvandomi dalla sua furia – prosegue la giovane –. A loro va il mio grazie più grande, sono stati provvidenziali».

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In Italia dal 2023

L’uomo, che sarebbe in Italia almeno dal 2023, è senza fissa dimora, non ha precedenti e non risulta in carico a servizi psichiatrici. Sconosciuto a Ponteranica, non è chiaro perché abbia colpito proprio lì. Stando alle prime ricostruzioni, giovedì avrebbe agito probabilmente sotto effetto di stupefacenti. Durante l’arresto ha causato lesioni a due militari della compagnia di Zogno, refertati in Pronto soccorso con un giorno di prognosi a testa.

Stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo ha passato la notte tra giovedì e ieri nella cella di sicurezza della caserma di Zogno ma ad un certo punto della notte si sarebbe sentito male e così sarebbe stato portato in ospedale. Visitato e dimesso con zero giorni di prognosi è stato riportato in cella di sicurezza e poi ieri mattina trasferito in carcere. Il pm Maria Esposito ha mandato la richiesta di convalida dell’arresto al Gip Beatrice Purita.

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«Pronti ad aiutare»

Nel frattempo la comunità di Ponteranica è ancora provata dall’accaduto, stretta intorno alla giovane e alla sua famiglia. «È un fatto gravissimo, una cosa inimmaginabile per un paese come il nostro, dove non era mai successo niente del genere – commenta la sindaca Susanna Pini, che giovedì, sentite le sirene, è accorsa in via Valbona –. L’episodio ha lasciato un segno profondo a Ponteranica, ma ha anche mostrato la capacità della comunità di reagire e di non voltarsi dall’altra parte di fronte a una situazione di emergenza. Devo davvero ringraziare, a nome dell’amministrazione e di tutti, i vicini intervenuti, che hanno tutta la nostra stima. Tra loro c’erano persone di varie età, giovani e adulti, uomini e donne, anche un cittadino di origine straniera: credo che dimostrino alla perfezione la forza della nostra comunità».
«Quando succedono queste cose – aggiunge – la reazione è di disperazione, siamo tutti scossi, ma la risposta della comunità è stata immediata, nel segno della vicinanza alla giovane e alla sua famiglia». La sindaca ha voluto rivolgere anche un messaggio alla giovane e alla sua famiglia, oltre che ai ragazzi del paese: «Non bisogna lasciarsi prendere dal panico. È un evento gravissimo, ma sporadico. L’amministrazione è assolutamente disponibile a offrire supporto. Abbiamo uno sportello psicologico gratuito, a disposizione della ragazza e dei familiari qualora ne sentissero la necessità. È attivo e disponibile già da subito». .

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