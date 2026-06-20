Aggredita a Ponteranica, sabato l’interrogatorio del 37enne per la convalida d’arresto

Mentre la sua storia ha fatto il giro di Italia in poche ore, alla ribalta delle cronache nazionali, la notizia più bella la dà direttamente lei, a un manipolo di pochi cronisti locali incontrati fuori dalla sua abitazione, in via Valbona a Ponteranica. «Sono riuscita a dormire un po’, sto bene, ma sono ancora molto provata e scossa dalla violenta aggressione che ho subito», ha raccontato la ragazza di 23 anni, all’indomani dell’episodio che ha scosso l’intera comunità di Ponteranica e non solo.

Nel pomeriggio di giovedì, la ragazza era stata aggredita da un uomo - un 37enne richiedente asilo di origine tunisina - che, dopo essersi aggirato sospettosamente in zona e aver fatto irruzione nell’abitazione probabilmente con l’intento di rubare, ha cercato di violentare la giovane, salvata solo dal provvidenziale intervento dei vicini.

L’arresto

L’aggressore è stato quindi bloccato al termine di una concitata colluttazione e affidato ai carabinieri della compagnia di Zogno: arrestato per violenza sessuale (avrebbe toccato parti intime della 23enne) e lesioni alla ragazza, lesioni e resistenza a un carabiniere, violazione di domicilio e rapina (ha strappato la collanina alla giovane), sabato mattina, assistito dall’avvocato Barbara Bruni, sarà sentito nell’interrogatorio di convalida in carcere a Bergamo.

La prognosi

«Quello che mi è successo è stato assurdo e surreale – è la testimonianza della ragazza, assistita dall’avvocato Omar Massimo Hegazi –. Ero tranquilla in casa, al primo piano da sola, e stavo per fare la doccia prima di andare all’allenamento quando ho sentito dei rumori sospetti all’ingresso e la porta scorrevole aprirsi. Insospettita, mi sono messa immediatamente un top. Sapevo che era un estraneo perché mio papà era al lavoro. Il primo istinto è stato quello di chiamarlo, dicendogli di venire subito perché qualcuno aveva forzato l’ingresso e stava salendo in casa. Fortunatamente sono riuscita a mantenere quel minimo di lucidità per fare un video al mio aggressore, mentre si avvicinava e diceva frasi incomprensibili in arabo. Il video l’ho consegnato alle forze dell’ordine».

«Ho urlato, i vicini mi hanno sentita»

Braccata dall’uomo, la ragazza ha cercato di divincolarsi e scappare verso l’esterno, mentre lui raggiunta in giardino le ha strappato i vestiti. La 23enne ha riportato 7 giorni di prognosi per lesioni varie tra cui cuoio capelluto, gambe e collo. «Ho urlato a squarciagola, fortunatamente alcuni vicini mi hanno sentita e sono intervenuti, bloccando il mio aggressore e salvandomi dalla sua furia – prosegue la giovane –. A loro va il mio grazie più grande, sono stati provvidenziali».

In Italia dal 2023

L’uomo, che sarebbe in Italia almeno dal 2023, è senza fissa dimora, non ha precedenti e non risulta in carico a servizi psichiatrici. Sconosciuto a Ponteranica, non è chiaro perché abbia colpito proprio lì. Stando alle prime ricostruzioni, giovedì avrebbe agito probabilmente sotto effetto di stupefacenti. Durante l’arresto ha causato lesioni a due militari della compagnia di Zogno, refertati in Pronto soccorso con un giorno di prognosi a testa.

Stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo ha passato la notte tra giovedì e ieri nella cella di sicurezza della caserma di Zogno ma ad un certo punto della notte si sarebbe sentito male e così sarebbe stato portato in ospedale. Visitato e dimesso con zero giorni di prognosi è stato riportato in cella di sicurezza e poi ieri mattina trasferito in carcere. Il pm Maria Esposito ha mandato la richiesta di convalida dell’arresto al Gip Beatrice Purita.

«Pronti ad aiutare»