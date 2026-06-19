Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Venerdì 19 Giugno 2026

Ponteranica sotto choc dopo l’aggressione. La sindaca: «Gravissimo, ma nessuno si è girato dall’altra parte». Attivo lo sportello psicologico - Il video

IL GIORNO DOPO. La sindaca Susanna Pini ringrazia i vicini intervenuti per soccorrere la giovane aggredita in casa da uno sconosciuto: «Hanno agito senza esitazioni per liberarla e salvarla». Il Comune mette a disposizione lo sportello psicologico gratuito.

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ponteranica sotto choc dopo l’aggressione. La sindaca: «Gravissimo, ma nessuno si è girato dall’altra parte». Attivo lo sportello psicologico - Il video
Forze dell’ordine e soccorsi a Ponteranica
(Foto di Bedolis)

Ponteranica

«È un fatto gravissimo, una cosa inimmaginabile per un paese tranquillo come Ponteranica, dove non era mai successo niente del genere». La sindaca Susanna Pini commenta così quanto accaduto in via Valbona, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno, una 23enne è stata aggredita all’interno della propria abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che, dopo essersi aggirato sospettosamente nella zona, ha forzato l’ingresso, fatto irruzione e cercato di violentare la giovane, in quel momento sola in casa.

«Quando succedono queste cose - ha spiegato la sindaca - la reazione è di disperazione, siamo tutti scossi, ma la risposta della comunità è stata immediata, nel segno della vicinanza alla giovane e alla sua famiglia»

La ragazza è stata salvata solo grazie al provvidenziale intervento dei vicini di casa. Proprio per questo, sottolinea la prima cittadina, nella gravità del fatto è emersa con forza la rete sociale del paese: «Devo davvero ringraziare, a nome dell’amministrazione e di tutti, i vicini. Non si sono posti domande, non hanno avuto esitazioni e non si sono voltati dall’altra parte: sentendo le urla di aiuto della ragazza, sono intervenuti per liberarla e salvarla. Sono stati provvidenziali e hanno tutta la nostra stima. Tra i vicini intervenuti c’erano persone di varie età, giovani e adulti, uomini e donne, anche un cittadino di origine straniera: credo che dimostrino alla perfezione la forza della nostra comunità».

Giovedì la sindaca, richiamata dalle sirene delle forze dell’ordine e dei soccorritori, è arrivata subito sul luogo dall’aggressione, non lontano dal municipio. «Quando succedono queste cose - ha spiegato - la reazione è di disperazione, siamo tutti scossi, ma la risposta della comunità è stata immediata, nel segno della vicinanza alla giovane e alla sua famiglia».

Leggi anche
Leggi anche

«Non bisogna lasciarsi prendere dal panico»

Ponteranica sotto choc dopo l’aggressione. La sindaca: «Gravissimo, ma nessuno si è girato dall’altra parte». Attivo lo sportello psicologico - Il video
Susanna Pini

La sindaca Pini ha voluto rivolgere anche un messaggio alla giovane e alla sua famiglia, oltre che ai ragazzi del paese: «Non bisogna lasciarsi prendere dal panico. È un evento gravissimo, ma sporadico. L’amministrazione è assolutamente disponibile a offrire supporto. Abbiamo uno sportello psicologico gratuito, a disposizione della ragazza e dei familiari qualora ne sentissero la necessità. È attivo e disponibile già da subito». L’episodio, conclude la prima cittadina, ha lasciato «un segno profondo a Ponteranica», ma ha anche mostrato «la capacità della comunità di reagire e di non voltarsi dall’altra parte di fronte a una situazione di emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponteranica
giustizia
Psicologia
Scienze umane
Scienza, Tecnologia
Aggressioni (generico)
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Salvataggio
Disastri, Incidenti
Davide Amato
Susanna Pini