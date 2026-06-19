Ponteranica sotto choc dopo l’aggressione. La sindaca: «Gravissimo, ma nessuno si è girato dall’altra parte». Attivo lo sportello psicologico - Il video

«È un fatto gravissimo, una cosa inimmaginabile per un paese tranquillo come Ponteranica, dove non era mai successo niente del genere». La sindaca Susanna Pini commenta così quanto accaduto in via Valbona, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno, una 23enne è stata aggredita all’interno della propria abitazione da un richiedente asilo di origine nordafricana che, dopo essersi aggirato sospettosamente nella zona, ha forzato l’ingresso, fatto irruzione e cercato di violentare la giovane, in quel momento sola in casa.

«Quando succedono queste cose - ha spiegato la sindaca - la reazione è di disperazione, siamo tutti scossi, ma la risposta della comunità è stata immediata, nel segno della vicinanza alla giovane e alla sua famiglia» La ragazza è stata salvata solo grazie al provvidenziale intervento dei vicini di casa. Proprio per questo, sottolinea la prima cittadina, nella gravità del fatto è emersa con forza la rete sociale del paese: «Devo davvero ringraziare, a nome dell’amministrazione e di tutti, i vicini. Non si sono posti domande, non hanno avuto esitazioni e non si sono voltati dall’altra parte: sentendo le urla di aiuto della ragazza, sono intervenuti per liberarla e salvarla. Sono stati provvidenziali e hanno tutta la nostra stima. Tra i vicini intervenuti c’erano persone di varie età, giovani e adulti, uomini e donne, anche un cittadino di origine straniera: credo che dimostrino alla perfezione la forza della nostra comunità».

Giovedì la sindaca, richiamata dalle sirene delle forze dell’ordine e dei soccorritori, è arrivata subito sul luogo dall’aggressione, non lontano dal municipio. «Quando succedono queste cose - ha spiegato - la reazione è di disperazione, siamo tutti scossi, ma la risposta della comunità è stata immediata, nel segno della vicinanza alla giovane e alla sua famiglia».

«Non bisogna lasciarsi prendere dal panico»