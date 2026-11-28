Il pm Maria Esposito ha chiuso l’inchiesta e ha chiesto il processo per G. H., il 37enne di origine tunisina che il 18 giugno scorso è entrato in un’abitazione di Ponteranica aggredendo e spogliando una ragazza di 23 anni. L’uomo, che da allora è in carcere a Cremona, deve rispondere di violenza sessuale, rapina aggravata, lesioni, violazione di domicilio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al 37enne è contestata anche l’aggravante dell’odio religioso per alcune frasi in arabo che aveva pronunciato mentre aggrediva la ragazza: «Sei musulmana o infedele?»; «L’unico, è assoluto... non ha generato, non è stato generato e nessuno è pari a Lui», riferito ad Allah; «Musulmano?... Vuoi morire... Non vuoi morire? Vuoi morire? Esci adesso, prima di morire!».

L’udienza preliminare

Il 23 dicembre davanti al gup è in programma l’udienza preliminare. Il difensore, l’avvocato Maura Facuetti, sta valutando la possibilità di avanzare un’istanza di rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica. «A me più che la condotta di un fanatico islamista sembra quella di una persona con problemi», osserva la legale. La vittima e il padre in quella sede potrebbero costituirsi parte civile con l’avvocato Omar Massimo Hegazi.

L’aggressione in casa

Erano le 18 del 18 giugno, la giovane aveva appena terminato di lavorare e si stava apprestando a fare una doccia nell’abitazione di famiglia. Era sola in casa. A un certo punto ha sentito il rumore di una porta a vetri in frantumi e s’è resa conto che un estraneo era entrato. Si è trovata di fronte G. H., introdottosi probabilmente per rubare, ma che di fronte alla ragazza ha cambiato piano. L’ha trascinata in giardino, le ha strappato i vestiti e una collanina spogliata e l’ha aggredita palpeggiandola nelle parti intime. Lei ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare il telefonino e fare una chiamata al padre chiedendo aiuto. Il genitore che era al lavoro s’è messo in auto ed è accorso a tutta velocità. La figlia ha poi azionato la videocamera del cellulare, grazie alla quale sono rimaste impresse le frasi del 37enne. Poi si è messa a urlare, attirando l’attenzione dei vicini. Che sono prontamente intervenuti in aiuto e hanno bloccato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti insieme ai poliziotti della Volante della questura.