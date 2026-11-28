Aggredita in casa a Ponteranica: c’è l’aggravante per odio religioso
IL CASO. Chiesto il processo per violenza sessuale e rapina per il 37enne detenuto a Cremona. Il pm contesta anche le frasi urlate in arabo.Lettura 1 min.
Ponteranica
Il pm Maria Esposito ha chiuso l’inchiesta e ha chiesto il processo per G. H., il 37enne di origine tunisina che il 18 giugno scorso è entrato in un’abitazione di Ponteranica aggredendo e spogliando una ragazza di 23 anni. L’uomo, che da allora è in carcere a Cremona, deve rispondere di violenza sessuale, rapina aggravata, lesioni, violazione di domicilio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al 37enne è contestata anche l’aggravante dell’odio religioso per alcune frasi in arabo che aveva pronunciato mentre aggrediva la ragazza: «Sei musulmana o infedele?»; «L’unico, è assoluto... non ha generato, non è stato generato e nessuno è pari a Lui», riferito ad Allah; «Musulmano?... Vuoi morire... Non vuoi morire? Vuoi morire? Esci adesso, prima di morire!».
L’udienza preliminare
Il 23 dicembre davanti al gup è in programma l’udienza preliminare. Il difensore, l’avvocato Maura Facuetti, sta valutando la possibilità di avanzare un’istanza di rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica. «A me più che la condotta di un fanatico islamista sembra quella di una persona con problemi», osserva la legale. La vittima e il padre in quella sede potrebbero costituirsi parte civile con l’avvocato Omar Massimo Hegazi.
L’aggressione in casa
Erano le 18 del 18 giugno, la giovane aveva appena terminato di lavorare e si stava apprestando a fare una doccia nell’abitazione di famiglia. Era sola in casa. A un certo punto ha sentito il rumore di una porta a vetri in frantumi e s’è resa conto che un estraneo era entrato. Si è trovata di fronte G. H., introdottosi probabilmente per rubare, ma che di fronte alla ragazza ha cambiato piano. L’ha trascinata in giardino, le ha strappato i vestiti e una collanina spogliata e l’ha aggredita palpeggiandola nelle parti intime. Lei ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare il telefonino e fare una chiamata al padre chiedendo aiuto. Il genitore che era al lavoro s’è messo in auto ed è accorso a tutta velocità. La figlia ha poi azionato la videocamera del cellulare, grazie alla quale sono rimaste impresse le frasi del 37enne. Poi si è messa a urlare, attirando l’attenzione dei vicini. Che sono prontamente intervenuti in aiuto e hanno bloccato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti insieme ai poliziotti della Volante della questura.
Il nordafricano, senza fissa dimora e in Italia dal 2023, non risulta avere precedenti e non era in carico ai servizi psichiatrici. Poco prima aveva suonato i campanelli di alcune abitazioni vicine a quelle della vittima, pronunciando frasi senza senso. Erano stati chiamati carabinieri che avevano fato una perlustrazione, senza però trovare il 37enne che s’era probabilmente nascosto. La giovane aveva riportato lesioni guaribili in 7 giorni; anche un carabiniere era stato medicato al Pronto soccorso.
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