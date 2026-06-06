All’aeroporto di Valbrembo si torna a volare. «In campo anche un team di psicologi»

Il dolore resta vivo, ma all’aeroporto di Valbrembo è iniziato il delicato percorso verso la ripresa dopo la tragedia costata la vita a Daniel Taino, il 26enne istruttore di volo della provincia di Cremona morto il 1° giugno nello schianto del Cessna 152 della scuola Cantor Air durante un volo di addestramento: l’aereo - su cui viaggiava insieme ad un allievo 19enne - è precipitato in via Don Bosco, a poche centinaia di metri dalla pista e vicino alle abitazioni, dove ora è posato un mazzo di fiori.

In campo psicologi specializzati

Un primo passo, a pochi giorni dall’incidente, è stato compiuto nel pomeriggio di venerdì 5 giugno nell’hangar della scuola, dove circa 200 persone tra istruttori, allievi, tecnici e personale hanno partecipato a un incontro con un team di psicologi specializzati nel settore aeronautico: un momento dedicato all’elaborazione del trauma e alla gestione delle conseguenze emotive di un evento che ha colpito profondamente l’intera comunità della Cantor Air. «In aviazione esistono professionisti specializzati per affrontare queste situazioni – spiega il direttore della Cantor Air, Roberto Magnani –. Abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico: per noi è stato un passaggio fondamentale. Siamo ancora scossi e continuiamo a stare vicini alla famiglia di Daniel. Nel dolore emerge anche il forte senso di comunità. Siamo una grande famiglia, qui si cresce insieme e si formano i piloti commerciali di domani. Al funerale saremo presenti con una rappresentanza molto numerosa. Il nostro pensiero va anche al giovane allievo che era a bordo con lui: continuiamo a fargli visita in ospedale».

«Percorso graduale»

La ripartenza è già iniziata, ma con grande prudenza. «Qualche volo è stato effettuato, soprattutto per gli allievi che si trovano nella fase conclusiva dell’addestramento e devono sostenere gli esami finali – prosegue Magnani –. Abbiamo scelto un percorso graduale, con un progressivo aumento dell’attività e un monitoraggio costante. È importante riprendere anche dal punto di vista psicologico, seguendo linee guida precise e nel massimo della sicurezza. Per tutti i piloti è difficile tornare a volare dopo una tragedia simile, ma Daniel, con la sua passione per il volo, avrebbe voluto che continuassimo, con rispetto e professionalità». La scuola prevede di ampliare progressivamente le attività già dalla prossima settimana, reinserendo poco alla volta tutti gli allievi fino al ritorno alla piena operatività.

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