«Mia sorella Mari uccisa. Donne, chiedete aiuto»
LA TESTIMONIANZA. Il 2 febbraio 2019 Deborha Sartori restò ferita nel tentativo di difenderla, aggredita dall’ex. «Allora non c’era il reato di femminicidio, istituito anche a seguito del nostro caso». Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: tante le iniziative per promuovere consapevolezza e cultura.Lettura 3 min.
«Quando incontro qualcuno che non mi conosce e mi chiede: tu sei figlia unica? Io rispondo sempre di no, che una sorella ce l’ho. E che si chiama Mari». Deborha Sartori ha gli occhi lucidi quando ripensa a sua sorella Marisa. «Eravamo complici e amiche: vivevamo una per l’altra. Fino a quella sera...».
«Eravamo complici e amiche: vivevamo una per l’altra. Fino a quella sera...»
Quella sera era sabato 2 febbraio 2019: attorno alle 20 la Chevrolet Matiz guidata da Deborha, con di fianco Marisa, 23 e 25 anni, scendeva nell’autorimessa della loro casa di via IV Novembre a Curno. «Mari mi dice: “Scendo ad aprire la serranda, tanto è dieci giorni che non si vede”. E invece quella volta era lì, nascosto da ore: l’ha aggredita, uccidendola con dieci coltellate. D’istinto sono scesa dall’auto per difenderla, rimediando tre coltellate anch’io. Ricordo ogni cosa. Quando il medico mi ha messo la mascherina sul viso e mi ha detto che “ora ti addormentiamo” pensavo solo a Mari. Al risveglio, dopo tre giorni di coma indotto, c’erano accanto al letto mamma Giuseppina e papà Roberto con il mio fidanzato di allora. Chiesi subito di Marisa: “È morta”». Da un anno Deborha si è tatuata il nome di sua sorella sull’avambraccio sinistro: «Lei aveva il mio nome sul destro e ho voluto usare gli stessi caratteri. Così è sempre con me, come quella sera, quando è bastato abbassare l’attenzione un attimo. Ma erano giorni che ci muovevamo circospette».
I fascicoli per reati da codice rosso aumentati dell’80%
I fascicoli per reati da codice rosso in Bergamasca sono aumentati dell’80% in quattro anni, passando dai 1.053 del 2023 ai 1.893 del 2026. I dati, sono stati diffusi dalla Procura in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. La casistica più numerosa riguarda i maltrattamenti in famiglia, con 1.234 procedimenti nell’ultimo anno, il 14,68% in più rispetto al 2025. «La rete c’è e intercetta i casi», sottolinea il procuratore Maurizio Romanelli, che coordina un pool di sei pm dedicati. Su L’Eco di Bergamo di venerdì 20 novembre un focus dedicato con dati, storie e iniziative per il 25 novembre in città e provincia.
«Non c’era il femminicidio»
E anche se l’omicidio di Marisa Sartori risale a «soli» sette anni e nove mesi fa, dal punto di vista giudiziario sembrano trascorsi anni luce: «Anche perché all’epoca, diciamo così, non si parlava di femminicidio. E anche la morte di mia sorella ha probabilmente contribuito ad accendere i riflettori su questo tema e a rendere molto più rapidi gli interventi preventivi. Allora, invece, mi ricordo che andavamo dai carabinieri per segnalare quelle minacce e quel comportamento da stalker, ma dovevamo compilare fogli e fogli che poi non portavano a nulla. Oppure rispondevano a Mari: “Ma sei ancora qui? Ti abbiamo visto l’altro giorno con lui”».
Già, perché in questa brutta storia c’è ovviamente anche un lui: un assassino condannato in via definitiva all’ergastolo. Si chiama Ezzedine Arjoun, è tunisino e quando uccise Marisa aveva 35 anni. «Quando si conobbero c’ero anche io: eravamo in un bar di Mozzo», racconta ancora Deborha seduta al tavolino di un bar di via IV Novembre a Curno, tra la l’abitazione teatro del delitto e il cimitero dove riposa Marisa: «Mia mamma ci va tantissime volte, a me invece piace ricordare Marisa negli incontri con i ragazzi delle scuole. Ne avrò uno al Caniana di Bergamo anche mercoledì prossimo, per la giornata contro la violenza alle donne».
«Oggi a tutte le donne dico: non aspettate, non subite, ma denunciate. Non abbiate paura a chiedere aiuto. Ne può andare della vostra vita, com’è successo a Marisa»
Le notte e il declino
Marisa si era sposata con Ezzedine nel 2012 quando, giovanissima, l’aveva seguito in Tunisia per due anni. «L’obiettivo era sempre stato quello di tornare qui in Italia – racconta Deborha –. Non avremmo mai immaginato che quel ragazzo sarebbe diventato così, in preda all’alcol e alle droghe, tra minacce e aggressioni che Mari dovette subire». Infatti nel 2018 Marisa decide di tornare a casa dei genitori e di separarsi. «Era diventato violento: una volta spaccò il naso al padrone di casa: pian piano Marisa decise di allontanarsi, ma non fu facile. Lui compariva ovunque, sempre più violento. La svolta arrivò quando dai servizi sociali ci dissero di rivolgersi al centro antiviolenza Aiuto Donna di Bergamo. Lì Marisa denunciò il marito: ma era il 28 gennaio 2019, già troppo tardi. Oggi a tutte le donne dico: non aspettate, non subite, ma denunciate. Non abbiate paura a chiedere aiuto. Ne può andare della vostra vita, com’è successo a Marisa».
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