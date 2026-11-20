«Quando incontro qualcuno che non mi conosce e mi chiede: tu sei figlia unica? Io rispondo sempre di no, che una sorella ce l’ho. E che si chiama Mari». Deborha Sartori ha gli occhi lucidi quando ripensa a sua sorella Marisa. «Eravamo complici e amiche: vivevamo una per l’altra. Fino a quella sera...».

«Eravamo complici e amiche: vivevamo una per l’altra. Fino a quella sera...» Quella sera era sabato 2 febbraio 2019: attorno alle 20 la Chevrolet Matiz guidata da Deborha, con di fianco Marisa, 23 e 25 anni, scendeva nell’autorimessa della loro casa di via IV Novembre a Curno. «Mari mi dice: “Scendo ad aprire la serranda, tanto è dieci giorni che non si vede”. E invece quella volta era lì, nascosto da ore: l’ha aggredita, uccidendola con dieci coltellate. D’istinto sono scesa dall’auto per difenderla, rimediando tre coltellate anch’io. Ricordo ogni cosa. Quando il medico mi ha messo la mascherina sul viso e mi ha detto che “ora ti addormentiamo” pensavo solo a Mari. Al risveglio, dopo tre giorni di coma indotto, c’erano accanto al letto mamma Giuseppina e papà Roberto con il mio fidanzato di allora. Chiesi subito di Marisa: “È morta”». Da un anno Deborha si è tatuata il nome di sua sorella sull’avambraccio sinistro: «Lei aveva il mio nome sul destro e ho voluto usare gli stessi caratteri. Così è sempre con me, come quella sera, quando è bastato abbassare l’attenzione un attimo. Ma erano giorni che ci muovevamo circospette».

I fascicoli per reati da codice rosso aumentati dell’80%

I fascicoli per reati da codice rosso in Bergamasca sono aumentati dell’80% in quattro anni, passando dai 1.053 del 2023 ai 1.893 del 2026. I dati, sono stati diffusi dalla Procura in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. La casistica più numerosa riguarda i maltrattamenti in famiglia, con 1.234 procedimenti nell’ultimo anno, il 14,68% in più rispetto al 2025. «La rete c’è e intercetta i casi», sottolinea il procuratore Maurizio Romanelli, che coordina un pool di sei pm dedicati. Su L’Eco di Bergamo di venerdì 20 novembre un focus dedicato con dati, storie e iniziative per il 25 novembre in città e provincia.

«Non c’era il femminicidio»

E anche se l’omicidio di Marisa Sartori risale a «soli» sette anni e nove mesi fa, dal punto di vista giudiziario sembrano trascorsi anni luce: «Anche perché all’epoca, diciamo così, non si parlava di femminicidio. E anche la morte di mia sorella ha probabilmente contribuito ad accendere i riflettori su questo tema e a rendere molto più rapidi gli interventi preventivi. Allora, invece, mi ricordo che andavamo dai carabinieri per segnalare quelle minacce e quel comportamento da stalker, ma dovevamo compilare fogli e fogli che poi non portavano a nulla. Oppure rispondevano a Mari: “Ma sei ancora qui? Ti abbiamo visto l’altro giorno con lui”».

Già, perché in questa brutta storia c’è ovviamente anche un lui: un assassino condannato in via definitiva all’ergastolo. Si chiama Ezzedine Arjoun, è tunisino e quando uccise Marisa aveva 35 anni. «Quando si conobbero c’ero anche io: eravamo in un bar di Mozzo», racconta ancora Deborha seduta al tavolino di un bar di via IV Novembre a Curno, tra la l’abitazione teatro del delitto e il cimitero dove riposa Marisa: «Mia mamma ci va tantissime volte, a me invece piace ricordare Marisa negli incontri con i ragazzi delle scuole. Ne avrò uno al Caniana di Bergamo anche mercoledì prossimo, per la giornata contro la violenza alle donne».

«Oggi a tutte le donne dico: non aspettate, non subite, ma denunciate. Non abbiate paura a chiedere aiuto. Ne può andare della vostra vita, com’è successo a Marisa»

Le notte e il declino