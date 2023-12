Libri per bambini a Natale: il mondo degli elfi regala allegria e spensieratezza

Gli elfi, creature magiche «non più alte di tre mele» e con lunghissime orecchie a punta, sono tradizionalmente gli aiutanti di Babbo Natale. La famiglia Imbrogli, però, non è impegnata come gli altri nella fabbrica dei giocattoli, ma nella cura delle renne . Lo racconta Steven Butler ne «L’elfo che ha salvato il Natale» (Il Battello a Vapore), romanzo scoppiettante che invita ad «abbracciare amici e parenti tutte le volte che puoi, avere grandi sogni incasinati, ricordare che regalare roba costosa non equivale a voler bene» . Nella storia di «Un elfo a scuola» (AncoraWow) di Gudule, con illustrazioni di Grégoire Mabire, i ragazzi di una classe accolgono tra loro un elfo: le differenze tra loro sono molte e i compagni iniziano quindi a prenderlo in giro e a escluderlo. Non si fidano perché «non è come noi». Ma c’è anche chi va controcorrente, e diventa suo amico: «Ho capito che c’erano altri universi, come il mio, altrettanto belli, ricchi ed emozionanti».

Torna nella bottega di Babbo Natale anche Ben Miller con «La vita di un apprendista elfo» (Garzanti). Tog, giovane elfo di quasi 200 anni, è intento a progettare pupazzi di peluche quando si trova coinvolto in un mistero: dovrà risolverlo, anche in questo caso, per regalare a tutti un Natale allegro e spensierato. Ci sono gli elfi, infine, anche nel romanzo «La bambina che salvò il Natale» (Salani) di Matt Haig, con illustrazioni di Chris Mould. In questo caso sono in sciopero, mentre Babbo Natale è alle prese con un mondo in cui i bambini non credono più alla sua magia. Per fortuna c’è Amelia, 8 anni, che ha un desiderio speciale e tiene vivo l’incanto del Natale con la speranza, regalando ai lettori una storia avvolgente, con molti sorrisi.