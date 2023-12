Per essere felici basta un gesto fatto con il cuore: il racconto poetico de «Il pacchetto rosso»

«Non importa quanto si dà ma quanto amore si mette nel dare»: questo è il messaggio del libro «Il pacchetto rosso» scritto e illustrato da Linda Wolfsgruber e Gino Alberti per edizioni ARKA e diventato ormai un classico dei racconti per le feste natalizie pensato per i piccoli ma dal messaggio potente per tutte le età. Per essere felici basta poco: un gesto fatto col cuore è il dono migliore, e il regalo migliore si scarta col cuore. Esso è l’Amore.

Il libro parla di una bambina, Anna, che per le vacanze natalizie si trasferisce nel paesino della nonna. La bambina attende impaziente le vacanze proprio per andare a trovare la nonna

anche per ammirare le montagne innevate e per provare a farsi nuove amicizie. E finalmente le vacanze sono arrivate. Tuttavia, una volta arrivata nel paesino, Anna nota che le persone che vi abitano sembrano tristi. Ognuno preso dalle proprie attività al punto da non godersi il clima natalizio. Anche i bambini appaiono tristi. Al punto che lei non riesce a fare amicizia. Fino al giorno in cui la nonna di Anna ha un’idea. Confeziona un bel pacchetto rosso con tanto di fiocco, di cui non si conosce il contenuto e comincia a donarlo ad una persona che era molto triste. E poi…

Il misterioso pacchetto rosso, di cui nessuno conosce il contenuto, comincia a girare di mano in mano … come uno strano dono di Natale. «Non lo si può aprire, ma porta tanta felicità». Il primo fortunato a riceverlo è il guardaboschi. Lo stupore delle attenzioni a lui riservate, lo mettono di buon umore e decide di ricambiare, condividendo con altri fortunati quella sensazione di felicità. Un gesto in apparenza semplice, un’attenzione rivolta a qualcuno, può cambiare la vita di molti, rallegrando le giornate e diventando positivamente contagiosa.

Una storia natalizia molto bella che parla di solidarietà e di empatia. Della gioia dell’amicizia e di quel pizzico di mistero farà la differenza . Tutto per merito di un misterioso regalo che avrà il potere di far star bene tutti coloro che per un qualche motivo sono tristi o preoccupati. È un racconto capace di esprimere in modo semplice e poetico la bellezza e l’importanza del donare.