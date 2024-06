Auto contro moto, grave un 50enne di Presezzo

E’ ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII il cinquantenne che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Presezzo. Le sue condizioni sono serie ma non dovrebbe essere a rischio vita. L’incidente è accaduto verso le 16 sulla strada provinciale 166 (Ponte San Pietro-Calusco d’Adda) all’altezza di via Simone Mayr a Presezzo a pochi metri dal confine con Bonate Sopra. I due veicoli una Fiat Barchetta guidata da un uomo di cinquant’anni si è scontrata all’incrocio tra le due strade, per cause ancora a accertare, con uno scooter condotto da una persona anche lui sui cinquant’anni. Entrambi di Presezzo.