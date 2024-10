Bonate Sopra, investito mentre attraversa: grave un uomo di 74 anni

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’uomo di 74 anni di Bonate Sopra che venerdì pomeriggio (25 ottobre) è stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato verso le 16 a Bonate Sopra, lungo via Milano (strada provinciale 155 Ponte San Pietro-Capriate San Gervasio), all’altezza di via dei Biffi. Dai primi elementi raccolti il pensionato, mentre attraversava a piedi la provinciale, sembra sulle strisce pedonali, è stato investito da una Fiat Punto, guidata da un signora di 72anni residente in un paese della zona. Con tutta probabilità la donna era uscita con la sua auto dal parcheggio del discount e si era avviata verso Ponte San Pietro. Per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, dopo aver percorso una cinquantina di metri ha travolto l’uomo che a piedi stava attraversando la strada per raggiungere via dei Biffi.