Bottanuco, interrogato in ospedale il padre che ha ucciso il figlio: «Quando ha aggredito mia moglie non ci ho più visto»

È in ospedale da lunedì 4 settembre Paolo Corna, il 77enne che domenica 3 settembre ha ucciso con tre coltellate il figlio 54enne Gianbattista nella loro abitazione di Bottanuco, nel corso di una lite scoppiata per 20 euro. È stato lo psichiatra, dopo una visita, a consigliare il ricovero nella stanza-cella dell’ospedale Papa Giovanni, per motivi precauzionali, visto che l’uomo è sconvolto.

L’interrogatorio

Mercoledì 6 settembre il gip Federica Gaudino ha interrogato il 77enne in ospedale. L’uomo ha confermato di aver impugnato il coltello per spaventare il figlio. «Dopo che aveva aggredito mia moglie non ci ho più visto», ha confessato al gip. La lite era scoppiata perché Gianbattista, che lavorava come operaio e versava l‘intero stipendio (1.400 euro) alla famiglia perché lo gestisse dopo i problemi di tossicodipendenza che aveva accusato in passato, pretendeva 20 euro per andare a bere al bar. Il padre, che gli aveva già dato 20 euro in mattinata, si era rifiutato. Il 54enne, alticcio, aveva aggredito i genitori e poi si era rifugiato in camera da letto. Qui era stato raggiunto da padre che l’aveva accoltellato.