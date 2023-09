Dolore a Bottanuco: «Dramma della disperazione, non avremmo mai immaginato un epilogo del genere»

Dolore a Bottanuco per il dramma familiare avvenuto domenica pomeriggio, dove un uomo di 77 anni, Paolo Corna, ha ucciso a coltellate il figlio Gianbattista, 54, al culmine di una lite scaturita, pare, dai problemi di tossicodipendenza del figlio. L’omicidio è avvenuto domenica 3 settembre verso le 17,30 nell’abitazione di via Castelrotto, al civico 24, dove l’anziano genitore vive con la moglie Giuseppina Verzeni e da qualche tempo anche con il figlio cinquantaquattrenne, che da tempo aveva problemi di droga e aveva trascorso anche dei periodi in una comunità del Bresciano.

I soccorsi a Bottanuco

(Foto di Colleoni) Aveva anche ripreso a lavorare in un’azienda della zona, ma negli ultimi tempi pare fossero riemersi i vecchi problemi di tossicodipendenza. Tanto che spesso nell’abitazione dovevano intervenire i carabinieri per sedare liti. Anche domenica pomeriggio, attorno alle 16, dall’abitazione a pianterreno di una palazzina erano stati chiamati proprio da Paolo Corna i carabinieri. I militari erano giunti alla casa e avevano calmato gli animi. Nessuno avrebbe immaginato che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata.

.«Paolo è una bravissima persona – ha commentato un cugino domenica sera –, grande lavoratore in una ditta di Milano prima della pensione. Se è arrivato a fare una cosa del genere vuol dire che era davvero esasperato. Purtroppo il figlio aveva da tempo questi problemi di droga, ma i genitori lo avevano sempre aiutato in tutti i modi, anche facendolo ricoverare in comunità dov’era rimasto fino a qualche anno fa. Poi questi sono problemi che spesso tornano».

Il luogo dell’omicidio

(Foto di Colleoni) La casa a Bottanuco

(Foto di Colleoni) I carabinieri in azione

Anche i vicini di casa sono rimasti molto scossi per l’accaduto: «Non ci aspettavamo che la vicenda potesse degenerare così - ha raccontato una donna - anche perché c’erano liti e discussioni, ma Paolo riusciva sempre a tenere il polso della situazione».

Quale sia stata la causa scatenante del litigo che ha portato all’omicidio lo stanno cercando di capire i carabinieri, anche se le circostanze sono parse drammaticamente chiare fin da subito. Un dramma familiare che tra l’altro arriva a un mese dall’omicidio di Cavernago, dove Federico Gaibotti aveva ucciso a coltellate il padre Umberto nel giardino di casa. Una situazione familiare con diverse analogie a quello di ieri, anche se a Cavernago era stato il figlio, poi suicida in carcere, a uccidere il genitore.

«Tutti conosciamo Paolo, epilogo impensabile»